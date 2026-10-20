Çalışma, Hong Kong'un Tai O balıkçı köyündeki geleneksel ahşap evlerin korunmasını amaçlıyor. Suyun üzerinde kazıklarla ayakta duran bu yapılar, özellikle tayfunlar ve şiddetli yağışların neden olduğu su baskınlarında zarar görme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

EVLER SU YÜKSELDİKÇE YUKARI ÇIKACAK

Geliştirilen sistemde evlerin altına, su seviyesi arttığında yapıyı yukarı kaldırabilecek yüzer bir platform yerleştirilmesi öngörülüyor. Normal koşullarda mevcut konumunda duran ev, su baskını sırasında yükselerek suyun doğrudan yaşam alanına ulaşmasını engellemeyi hedefliyor.

Yapının akıntıyla sürüklenmemesi için dikey hareketine izin veren ancak yatay yönde sabit kalmasını sağlayan bağlantı elemanları kullanılması planlanıyor.

Böylece evlerin tamamen yıkılıp yeniden inşa edilmesine gerek kalmadan, mevcut yapıların değişen su seviyelerine uyum sağlaması amaçlanıyor.

GELENEKSEL EVLERİ KORUMAK İSTİYORLAR

Tai O köyü, suyun üzerinde yükselen ahşap evleriyle Hong Kong'un dikkat çeken yerleşimlerinden biri. Ancak kıyıdaki konumu nedeniyle bölge, fırtına dalgaları ve deniz seviyesindeki değişimlerden etkilenebiliyor.

Araştırmacılar, geleneksel mimariyi koruyarak sel riskini azaltabilecek yöntemler üzerinde duruyor. Yüzer platform yaklaşımının özellikle mevcut yapıların taşınmasının veya tamamen yenilenmesinin zor olduğu bölgelerde alternatif oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Sistem henüz gerçek evlere kurulmuş değil. Araştırma kapsamında bilgisayar modellemeleriyle incelenen tasarımın, uygulamaya geçmeden önce gerçek koşullarda test edilmesi gerekiyor.

Projenin uygulanabilmesi için platformların taşıma kapasitesi, evlerin dengesi ve güçlü akıntılara karşı dayanıklılığı gibi konuların da değerlendirilmesi gerekiyor. Çalışma, sel riski altındaki kıyı yerleşimlerinde evleri yükseltmenin, yalnızca yüksek duvarlar veya setler inşa etmeye alternatif olup olamayacağını araştırıyor.