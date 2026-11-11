Bölge halkı, yıllardır üzerinde yaşadıkları toprağın değişimine tanıklık ediyor. Sıcaklıkların yükselmesiyle yer altındaki buzların çözülmesi, özellikle eski binalar için giderek büyüyen bir sorun haline geliyor.

19. YÜZYILDAN KALMA MÜZEDE BİLE HASAR VAR

Ilulissat'ta yaşanan değişimin dikkat çekici örneklerinden biri, 19. yüzyıldan kalma tarih müzesi. Binanın ahşap merdivenleri, altındaki zeminin hareket etmesi nedeniyle eğilmiş durumda.

Kentte yapılan incelemeler, çok sayıda binanın zemindeki çözülme nedeniyle yavaş yavaş çöktüğünü ortaya koyuyor. Donmuş toprağın çözülmesi yalnızca evleri değil, yolları ve yer altından geçen boruları da etkiliyor.

Sorun Grönland'ın başka yerleşimlerinde de görülüyor. Qasigiannguit kasabasında bazı eski binaların temellerinin çöktüğü, Upernavik çevresindeki Nuussuaq yerleşiminde ise binaların ve altyapının zemin hareketlerinden zarar gördüğü bilimsel araştırmalara yansımış durumda.

BAZI EVLERDE KAPILAR BİLE KAPANMIYOR

Grönland'ın kuzeyindeki Qaanaaq kasabasında yapılan araştırmalar, sorunun evlerin içine kadar ulaştığını gösteriyor. Bazı sakinler, zemin hareketleri nedeniyle döşemelerin eğildiğini, pencerelerin çatladığını ve kapıların kapanmadığını anlatıyor.

Bölgede yapılan bir araştırmaya katılanların yüzde 73'ü, yaşadıkları evlerde farklı seviyelerde zemin oturması gözlemlediğini bildirdi. Bazı kiralık konutlarda döşemelerin mevsimsel olarak 5 ila 8 santimetre hareket ettiği de kaydedildi.

Uzmanlar, sıcaklıkların yükselmeye devam etmesi halinde zemindeki hareketlerin artabileceğini belirtiyor. Bu nedenle mevcut binaların güçlendirilmesi ve yeni yapıların değişen zemin koşullarına uygun şekilde inşa edilmesi önem taşıyor.