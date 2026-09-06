Brezilyalı mucit Alfredo Moser tarafından geliştirilen ve "Moser lambası" adı verilen sistem, çatıya yerleştirilen su dolu şeffaf bir plastik şişeyle çalışıyor. Güneş ışığını kırarak odanın içine dağıtan bu yöntem, elektriğe erişimi olmayan konutlarda gün boyunca aydınlatma sağlıyor.

SU DOLU ŞİŞE İÇ MEKÂNI NASIL AYDINLATIYOR?

Çatıda açılan özel açıklığa yerleştirilen şişenin bir kısmı dışarıda, diğer kısmı ise tavanın alt iç mekânında kalıyor. Güneş ışığı şişeden geçerken suyun ışığı kırma özelliği sayesinde doğal ışık odanın tamamına eşit şekilde yayılıyor.

Sistem herhangi bir elektrik üretimi veya enerji depolaması gerçekleştirmiyor. Aydınlatma performansı doğrudan günün saatine, havanın kapalılık durumuna ve çatının açısal yönüne bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

SİSTEM HANGİ ÜLKELERDE VE NASIL YAYILDI?

Uygulama, 2011 yılında MyShelter Vakfı'nın başlattığı "Liter of Light" projesiyle Filipinler başta olmak üzere altyapısı yetersiz çok sayıda ülkeye yayıldı. Sadece bir plastik şişe, su ve doğru sızdırmazlık malzemesiyle kurulan sistem düşük maliyetiyle öne çıkıyor. Zamanla gece kullanımı için sisteme güneş panelleri, bataryalar ve LED ampuller eklense de temel tasarım yalnızca gündüz ışığını elektriksiz alanlara taşımayı sürdürüyor.