Düz çatılara yerleştirilen açık renkli taşlar, estetik işlevlerinin ötesinde binaların termal performansına doğrudan katkı sağlıyor. 'Soğuk çatı' olarak adlandırılan bu uygulamalar, güneş radyasyonunu yansıtarak yapıların iç mekanlarına ulaşan ısı miktarını düşürüyor.

Koyu renkli çatı yüzeyleri güneş enerjisini yüksek oranda emip ısınırken, beyaz taş gibi açık renkli malzemeler radyasyonun büyük bölümünü geri yansıtıyor. Bu sayede çatı yüzey sıcaklığı düşük tutularak alt katlara ısı geçişi sınırlandırılıyor.

İKLİMLENDİRME MALİYETLERİNDE %15’E VARAN DÜŞÜŞ

ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre, yansıtıcı çatı sistemleri iklimlendirme amacıyla harcanan enerji tüketimini azaltıyor. Sıcak iklim bölgelerindeki tek katlı yapılarda, geleneksel çatıların yansıtıcı yüzeylerle değiştirilmesi yıllık soğutma enerjisi kullanımında %15'e varan tasarruf sağlıyor. Güneş ışığının %80'ini yansıtan temiz ve beyaz bir çatı, yaz aylarında yalnızca %20 yansıtıcılığa sahip gri bir çatıya kıyasla yaklaşık 31 °C daha soğuk kalabiliyor.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) verileri ise soğuk çatıların klimasız yapılarda maksimum iç mekan sıcaklığını 1,2 ila 3,3 °C arasında düşürebildiğini gösteriyor. Bu uygulamada açık renkli çakıl ve agrega malzemeleri yaygın olarak tercih ediliyor.

AĞIRLIKLANDIRMA VE YAPISAL UYUM ZORUNLULUĞU

Taş kaplamalar, ısı yansıtmanın yanı sıra düşük eğimli çatılarda yalıtım katmanlarını sabitleyen ağırlık (safra) unsuru olarak da görev yapıyor.

Uzmanlar, sistemin uygulanmasında malzeme türü, toplam ağırlık, su yalıtımı ve drenaj yapısının bina taşıyıcı sistemiyle uyumlu olması gerektiğine dikkat çekiyor. Ayrıca yüzeylerin kirlenmesi yansıtıcılık oranını düşürdüğünden, sistem performansının korunmasında düzenli bakımın kritik rol oynadığı belirtildi.