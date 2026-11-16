Teraslarda yağmur nedeniyle oluşan su sızıntılarına karşı kullanılan yeni yöntem dikkat çekti. Özellikle su yalıtımını yenilemek isteyenler, mevcut fayansları söküp masraflı bir tadilata girişmek yerine kırmızı renkli sıvı yalıtım malzemelerine yöneliyor. Rulo yardımıyla uygulanan akrilik kauçuk esaslı bu ürünler, yüzeyde esnek ve su geçirmeyen bir tabaka oluşturarak çatıyı ve terası neme karşı korumayı amaçlıyor.

ÖNCE ZEMİNİN HAZIRLANMASI GEREKİYOR

Su yalıtımında başarılı sonuç elde etmek için ilk olarak terasın mevcut durumu kontrol edilmeli. Yerinden oynayan fayanslar, aşınmış derzler ve yüzeyden ayrılan kaplamalar varsa uygulamadan önce onarılmalı. Aksi takdirde yalıtım malzemesi sürülse bile su sızıntısı devam edebilir.

Ardından zemindeki yaprak, toprak, toz, yağ ve diğer kirler tamamen temizlenmeli. Yalıtım ürününün yüzeye güçlü şekilde tutunabilmesi için uygulama yapılacak alanın üreticinin belirttiği nem koşullarına uygun olması gerekiyor.

KIRMIZI SIVI YÜZEYE RULOYLA SÜRÜLÜYOR

Hazırlık aşamasının ardından çatlaklar ve hasarlı derzler uygun dolgu ve tamir malzemeleriyle kapatılıyor. Terastaki su giderleri de kontrol edilerek yağmur suyunun yüzeyde birikmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Daha sonra akrilik kauçuk esaslı sıvı su yalıtım malzemesi rulo yardımıyla zemine eşit şekilde uygulanıyor. Kuruduktan sonra esnek bir membran tabakası oluşturan ürün, yüzeyin yağmur suyuna ve neme karşı korunmasına yardımcı oluyor.

Uygulama sırasında özellikle duvar dipleri, köşeler, gider çevreleri ve birleşim noktalarına dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü su sızıntıları çoğunlukla bu hassas bölgelerde meydana gelebiliyor. Kullanılan yalıtım sisteminin gerektirdiği durumlarda çatlama ve hareketlere karşı dayanımı artırmak amacıyla takviye filesi de uygulanabiliyor.

KURUMA SÜRESİNE DİKKAT EDİLMELİ

Yalıtım malzemesinin kaç kat sürüleceği, katlar arasındaki bekleme süresi ve metrekare başına tüketim miktarı ürünün teknik talimatlarına göre belirlenmeli. Uygulamanın ardından yüzeyin tamamen kuruması beklenmeli. Yalnızca dokunulduğunda kuru hissedilmesi, zeminin kullanıma hazır olduğu anlamına gelmiyor.

Bu nedenle üreticinin belirttiği süre dolmadan terasta yürünmemesi, mobilya veya saksı gibi eşyaların yerleştirilmemesi gerekiyor.