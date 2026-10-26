Arjantin'de gerçekleştirilen çalışmada, geleneksel inşaat yöntemleriyle yapılan evler ile hafif çelik taşıyıcı sistem kullanılarak inşa edilen yapılar karşılaştırıldı. Sonuçlar, duvarlardan çatılara kadar kullanılan malzemelerin ve yalıtım özelliklerinin enerji ihtiyacında büyük fark yaratabildiğini gösterdi.

115 METREKARELİK EVDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Arjantin'deki INCOSE tarafından yürütülen araştırmada 41, 58 ve 115 metrekare büyüklüğünde üç farklı konut modeli incelendi. Çalışmada, geleneksel yapılar ile hafif çelik iskeletli Steel Framing sistemi kullanılarak tasarlanan evlerin enerji performansları değerlendirildi.

En dikkat çekici sonuç 115 metrekarelik konut modelinde elde edildi. Yalıtımsız çatıya sahip geleneksel yapının yıllık enerji ihtiyacı metrekare başına 225 kilovatsaat olarak hesaplanırken, hafif çelik sistemle inşa edilen evde bu değer 104 kilovatsaate kadar geriledi.

Böylece konforlu iç ortam sıcaklığını korumak için gereken enerjide yaklaşık yüzde 54'lük azalma sağlandı. Aynı karşılaştırmada ısıtma ihtiyacının yüzde 62, soğutma ihtiyacının ise yüzde 19,4 düştüğü belirlendi. Yıllık enerji tasarrufu 7 bin 400 kilovatsaati aştı.

TASARRUFUN SIRRI DUVARLARDA VE ÇATIDA

Araştırmada öne çıkan hafif çelik yapı sistemi, galvanizli çelik profillerden oluşan bir iskelet üzerine kuruluyor. Bu sistem, duvarların ve çatıların içine farklı yalıtım katmanlarının yerleştirilmesine olanak tanıyarak dış ortamla gerçekleşen ısı alışverişini azaltabiliyor.

Uzmanlara göre enerji tasarrufunda yalnızca kullanılan yapı sistemi değil, binanın bütün tasarım özellikleri etkili oluyor. Pencerelerin kalitesi, evin güneşe göre konumu, yalıtımın kalınlığı ve uygulama sırasında oluşabilecek ısı kayıpları, tüketimi doğrudan etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.

Özellikle yaz aylarında dışarıdaki sıcak havanın içeri girmesini, kış aylarında ise içerideki ısının dışarı kaçmasını engelleyen yalıtım çözümleri, klima ve ısıtıcıların daha az çalışmasını sağlayabiliyor. Böylece hem enerji giderleri azalıyor hem de evin iç sıcaklığı gün boyunca daha dengeli kalıyor.

Araştırmanın sonuçları, enerji verimliliğinin yalnızca evde kullanılan cihazlarla değil, binanın henüz proje aşamasında alınan kararlarla da şekillendiğini gösteriyor. Doğru yalıtım ve uygun yapı tasarımı, konutların uzun yıllar boyunca daha az enerjiyle ısıtılıp soğutulmasını mümkün kılabiliyor.