Mojave Çölü sınırındaki Victorville kentinde meydana gelen şiddetli fırtına, doğal çevredeki milyonlarca kuruyup kopmuş devasa dikenli çalıyı (tumbleweed) aynı anda şehir merkezine ve mahallelere taşıdı. Evlerin bahçelerini, garaj girişlerini ve sokakları tamamen kapatan tonlarca çalı nedeniyle bazı bölge sakinleri evlerinde mahsur kalırken, belediye ekipleri günlerce süren tahliye ve temizlik çalışması yürüttü.

3-4 METRELİK ÇALI DUVARLARI OLUŞTU

Çöl sınırından kente doğru esen ve hızı saatte 80 kilometreyi bulan rüzgarlar, çöl bitkisi olan kurumuş dikenli çalıları kentsel alanlara sürükledi. Rüzgarın etkisiyle üst üste yığılan çalılar, evlerin ön cephelerinde, kapı ve pencere hizalarında 3 ila 4 metre yüksekliğinde engeller oluşturdu.

Bazı binalarda çalıların çatı seviyesine kadar tırmandığı ve bahçeleri tamamen kapladığı görüldü. Sabah saatlerinde dışarı çıkmaya çalışan çok sayıda mahalle sakini, kapı önlerini kapatan yoğun çalı yığınları nedeniyle evlerinden çıkamadı.

BELEDİYE EKİPLERİ İŞ MAKİNELERİYLE MÜDAHALE ETTİ

Olayın ardından Victorville Belediyesi ve acil durum ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak ve yolları açmak için bölgeye sevk edildi. Ekipler, insan boyunu aşan ve birbirine dolanarak sertleşen dikenli çalı yığınlarını dağıtmak için iş makineleri, kepçeler ve parçalayıcı ekipmanlar kullandı.

Toplanan tonlarca çalı, kamyonlara yüklenerek şehir dışındaki bertaraf alanlarına taşındı. Ekiplerin önceliği, evlerinde mahsur kalan kişilerin çıkış yollarını açmak ve tıkanan ana arterleri trafiğe kazandırmak oldu.

Fırtınanın yol açtığı bu sıra dışı istila, kentte günlük yaşamı ve ulaşımı tamamen felç etti. Kurumuş çalıların oluşturduğu devasa yığınlar, aynı zamanda bölgede yangın riskini artırdığı için itfaiye ekipleri de teyakkuza geçirildi. Günler süren yoğun çalışmaların ardından sokaklar ve ev girişleri çalılardan tamamen arındırılarak hayat normale döndü. Yetkililer, çöl sınırındaki yerleşim yerlerinde benzer hava olaylarına karşı hazırlıklı olunması yönünde uyarılarda bulundu.