Evlerin ısıtılmasında yeni bir dönem başlayabilir. Yapay zekâ teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla sayıları hızla artan veri merkezlerinde ortaya çıkan atık ısı, artık konutların ve iş yerlerinin ısıtılmasında kullanılacak. Bu kapsamda İspanya'da dikkat çeken bir işbirliği için harekete geçildi.

VERİ MERKEZLERİNİN ISISI EVLERE ULAŞACAK

İspanyol enerji şirketleri Ignis ve Rebi, veri merkezlerinde açığa çıkan ısının konutlara, ofislere ve sanayi tesislerine aktarılması için bölgesel ısıtma ağları geliştirecek. İki şirket arasında imzalanan anlaşmayla, normal şartlarda soğutma işlemleri sırasında boşa harcanan ısının yeniden değerlendirilmesi hedefleniyor.

Planlanan sistemde veri merkezlerinin soğutulması sırasında ortaya çıkan sıcaklık, özel teknolojilerle geri kazanılacak. Ardından dağıtım ağları aracılığıyla çevredeki binalara ulaştırılarak ısıtma amacıyla kullanılacak. Böylece geleneksel ısıtma sistemlerine duyulan ihtiyacın azaltılması amaçlanıyor.

HER VERİ MERKEZİNDE UYGULANAMAYACAK

Projenin hayata geçirilmesi için bazı teknik koşulların sağlanması gerekiyor. Özellikle veri merkezlerinin yakınında yeterli ısı talebinin bulunması ve tesislerin bölgesel ısıtma ağlarına bağlanabilmesi önem taşıyor.

Şirketler ilk etapta Ignis tarafından geliştirilen veri merkezi projelerini inceleyerek atık ısının nasıl geri kazanılabileceğini değerlendirecek.

ENERJİ İSRAFININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

İşbirliğinde Rebi, ısıtma ağlarının tasarımı, kurulumu ve işletilmesini üstlenecek. Ignis ise geliştirilecek sistemlerin veri merkezi projelerine entegre edilmesi üzerinde çalışacak.

Yapay zekâ yatırımlarıyla enerji tüketimi giderek artarken, veri merkezlerinde ortaya çıkan ısının yeniden kullanılması hem enerji verimliliği hem de ısıtma maliyetlerinin azaltılması açısından yeni bir alternatif olarak değerlendiriliyor.