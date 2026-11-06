İngiltere'den Hindistan'a kadar birçok ülkede yerleşim alanlarına gökyüzünden aniden düşen ve çatılara, bahçelere büyük zarar veren mavi renkli buz blokları, havacılık otoriteleri tarafından mercek altına alındı. İlk başlarda meteoroloji uzmanları ve çevre sakinleri tarafından meteor ya da bilinmeyen atmosferik bir doğa olayı sanılan bu durumun, 10 bin metre yükseklikte seyreden yolcu uçaklarının atık su sistemlerindeki teknik bir sızıntıdan kaynaklandığı ortaya çıktı.

GİZEMLİ MAVİ BUZ KÜTLELERİ NASIL OLUŞTU?

Yolcu uçaklarının tuvalet sistemlerinde kullanılan dezenfektanlı mavi sıvının ("blue ice"), uçağın harici tahliye vanasındaki mikro düzeydeki sızıntılar sebebiyle dışarıya sızdığı tespit edildi. Yaklaşık 10 bin metre (30 bin feet) irtifada, eksi 50 dereceye kadar düşen dış hava sıcaklığıyla temas eden bu kimyasal sıvı, sızdığı vana çevresinde hızla donarak devasa bir buz kütlesine dönüşüyor. Uçuş süresince birikerek büyüyen ve onlarca kilogram ağırlığa ulaşabilen bu mavi buz blokları, uçağın gövdesine tutunmuş halde taşınıyor.

Uçağın alçalmaya başlamasıyla birlikte ısınan hava şartları veya uçaktaki sarsıntılar, bu ağır buz kütlelerinin tutundukları gövdeden kopmasına yol açıyor. Serbest düşüşe geçen ve hızla yerleşim alanlarına, evlerin çatılarına, bahçelerine veya doğrudan oturma odalarına çakılan bu kütleler, çevre sakinleri için büyük bir güvenlik tehdidi oluşturuyor. Çatılarda büyük delikler açan ve mülklere ciddi zararlar veren bu olayların sıklığının artması üzerine, sivil havacılık kuruluşları teknik ve hukuki incelemeler başlattı.

HAVACILIK SEKTÖRÜNDEN SIZINTILARA KARŞI YENİ ÖNLEM

Yaşanan bu tehlikeli olayların önüne geçmek amacıyla uluslararası havacılık otoriteleri ve uçak üreticileri harekete geçti. Uçakların dış tahliye vanalarında oluşabilecek donmaları ve sızıntıları tamamen engellemek için vanaların etrafına özel ısıtıcılı kılıflar ve ek sızdırmazlık sistemleri geliştirildi. Havayolu şirketlerine bu donanımların kullanımı ve düzenli bakımlarının yapılması konusunda zorunluluklar getirilirken, düşen kütlelerin yarattığı maddi zararların uçakların radar ve rota kayıtları üzerinden tespit edilerek ilgili havayolları tarafından tazmin edilmesi süreci işletilmeye başlandı.