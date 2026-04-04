34 yaşındaki Sophie Lane ve 33 yaşındaki partneri Matthew, İngiltere’nin Sheffield şehrinde iki ayrı daireye dönüştürülmüş bir ev satın aldı. Amaçları bu eski yapıyı tekrar tek bir aile evine çevirmekti.

Çift, tadilat sırasında alt kattaki koridorun halılarını sökmeye başladığında, döşeme tahtalarının arasında büyük bir gizli kapak fark etti. Merakla levyeyi kullanarak kapağı kaldırdıklarında karşılarına çıkan manzara çifti şaşkına çevirdi. Evin altında, yaklaşık 23 metrekarelik geniş ve kullanışlı bir mahzen olduğu ortaya çıktı.

Bu beklenmedik keşif, evin değerine 70 bin sterlin (yaklaşık 3,5 milyon TL) civarında ek değer kattı. Çift, bu mahzeni özellikle çocukları için eğlence odasına dönüştürmeyi planlıyor. Sophie, konuya dair esprili bir yorum yaparak, “Eşimi ikna etmeye çalışıyorum; mutfaktaki gizli bir dolaptan doğrudan mahzene inen bir kaydırak yaptırmak istiyorum” dedi.

Ev yaklaşık 20 yıl önce ikiye bölünmüş, iki mutfak, iki banyo ve ortada kalın bir bölme duvarı bulunuyordu. Sophie ve Matthew, iki çocuklarıyla birlikte şu anda alt kattaki dairede yaşıyor. Üst katı tadilata hazırlarken, iki daireyi birbirine bağlayan yeni bir kapı da açtılar. Planları, üst kat yenilendikten sonra oraya taşınmak.