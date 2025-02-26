Mumlar, evde huzur ve sakinlik yaratmak için kullanılır ancak doğru kullanılmadığında büyük tehlikeler oluşturabilir. Birçok kişi, mumları sadece estetik amaçlarla yakarken genellikle ateşin küçük olduğu ve cam bir kavanoz içinde tutulduğu için güvenli olduğunu düşünür. Ancak uzmanlar, mumları yakarken dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Son günlerde gündem olan bir sosyal medya videosu mumların neden tehlikeli olabileceğini gözler önüne serdi. Mazza adındaki bir kadın, odasındaki metal bir mum kutusunun kontrolden çıkıp büyük alevler yayması sonucu bir yangın tehlikesi yaşadı. Üfleyerek yangını söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca suyla müdahale etti. Su ise çok daha büyük bir soruna yol açarak alevlerin daha da büyümesine neden oldu. Şans seri kimseye zarar gelmedi ancak mumun yerleştirildiği dolabın üzerinde küçük bir yanık izi kaldı.

SUYLA MUM ATEŞİ SÖNDÜRÜLMEZ

Yangın güvenliği uzmanı Carlos Dhunay, suyun mum ateşini söndürme amacıyla kullanılmasının son derece tehlikeli olduğunu belirtti. Mumlar yağ bazlıdır ve üzerine su döküldüğünde hızla buhara dönüşerek sıcak mumun sıçramasına, yangının daha da yayılmasına sebep olabilir. Öte yandan cam bir kapta yanan mum için ani sıcaklık değişimi camın patlamasına yol açabilir bu da daha fazla tehlikeye yol açabilir.

Carlos Dhunay, bir mumun söndürülmesi için en güvenli yöntemlerin ateşi oksijensiz bırakmak olduğunu söyledi. Bunu yapmanın en iyi yolu, bir kapak veya yangına dayanıklı bir nesne ile mumun üzerine örtü koymak. Aynı zamanda mum söndürücüler, yangın battaniyeleri veya kuru tozlu yangın söndürücüler de etkili alternatiflerdir.

YANGINLARIN ÖNLENMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Mumları yanıcı maddelerden uzak tutun ve sağlam, ısıya dayanıklı bir yüzeyde yakın. Yanan bir mumu asla gözetimsiz bırakmayın ve mutlaka söndürmeden odadan ayrılmayın. Çocuklu ve evcil hayvanlı evlerde alevsiz LED mumları tercih edin. Mumları yakmadan önce fitilini yaklaşık 1/4 inç kadar kısaltarak aşırı alevlenmeyi önleyin.