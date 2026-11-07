Almanya’nın Bavyera eyaletinde bulunan Nördlingen kenti, sıra dışı jeolojik yapısıyla bilim dünyasının ilgisini çekiyor. Yaklaşık 2,7 kilometrelik Orta Çağ surlarıyla çevrili kent, 15 milyon yıl önce bir asteroidin çarpması sonucu oluşan 25 kilometrelik Nördlinger Ries kraterinin üzerine kuruldu. Kentteki tarihi binaların taşlarında ise mikroskobik elmaslar bulunuyor.

72 BİN TON MİKROSKOBİK ELMAS

Geopark UNESCO Ries ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) verilerine göre, saatte 70 bin kilometreyi aşan hızla Dünya'ya çarpan yaklaşık 1 kilometre çapındaki asteroid, yer altındaki grafit katmanlarını aşırı basınç ve sıcaklıkla elmasa dönüştürdü. Çarpışma sonucunda oluşan ve suevit adı verilen kayaçlar, yüzyıllar boyunca bölgede inşaat malzemesi olarak kullanıldı.

15. yüzyılda inşa edilen 90 metre yüksekliğindeki Daniel Çan Kulesi'ne sahip Aziz George Kilisesi de bu taşlarla yapılan tarihi yapılar arasında yer alıyor. Araştırmacıların hesaplamalarına göre kent ve çevresinde yaklaşık 72 bin ton elmas bulunuyor. Ancak kristallerin çoğunlukla 0,1 milimetre boyutunda olması ve bir ton kayaçta ortalama yalnızca 0,2 gram elmas bulunması, bu rezervin ekonomik amaçla çıkarılmasını mümkün kılmıyor.

KRATERİN GERÇEK KÖKENİ APOLLO GÖREVLERİNE KADAR UZANDI

Bölgedeki dairesel çöküntü, 1960'lı yıllara kadar sönmüş bir volkan krateri sanılıyordu. Amerikalı jeologlar Eugene Shoemaker ve Edward Chao'nun yüksek basınç minerallerini keşfetmesiyle yapının bir asteroid çarpması sonucu oluştuğu kanıtlandı.

Bu keşif, bölgeyi NASA'nın Ay görevlerine hazırlık çalışmalarında kullandığı önemli eğitim sahalarından biri haline getirdi. Ağustos 1970'te Apollo astronotları Alan Shepard, Edgar Mitchell, Eugene Cernan ve Joe Engle, Nördlingen çevresindeki taş ocaklarında jeolojik eğitim aldı. Shepard ve Mitchell daha sonra Apollo 14, Cernan ise Apollo 17 göreviyle Ay'a ayak bastı.

ASTRONOTLARIN EĞİTİM SAHASI OLMAYA DEVAM EDİYOR

Nördlinger Ries krateri, günümüzde de uzay görevleri için eğitim alanı olarak kullanılıyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın PANGAEA programı kapsamında ESA astronotu Pablo Álvarez Fernandez, NASA astronotu Jasmin Moghbeli ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Kimiya Yui bölgede saha çalışması gerçekleştirdi. Astronotlar, gelecekteki gezegen ve uydu görevlerine hazırlık kapsamında kraterdeki kayaçları ve çarpma izlerini inceledi.