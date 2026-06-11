Belfast'ta Sudan asıllı bir göçmenin gerçekleştirdiği korkunç bıçaklı saldırının ardından ardından Kuzey İrlanda genelinde protesto olarak başlayan ve pogroma dönüşen şiddet olaylarında polis tüm gücüyle devreye girdi.
Kentin kuzeybatısındaki Glengormley bölgesinde toplanan ve polise tuğla, şişe ile ahşap parçaları fırlatan kalabalığı dağıtmak için tazyikli su araçları devreye sokuldu.
Çarşamba gecesi yaşanan olayların Salı günkü kadar büyük ölçekli olmadığı belirtilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Olaylar öncesinde toplu taşıma askıya alınırken, bazı okullar erken kapandı, esnaf kepenk kapatarak kent merkezini boşalttı. Sokağa inen eylemciler ise yeniden evleri ve dükkanları hedef aldı.
'GÖÇMEN' SANDIKLARININ EVLERİNİ YAKTILAR
Kuzey İrlanda'daki en büyük göçmen sığınma merkezinin bulunduğu mahalle olan Sandyknowes döner kavşağında yoğunlaşan olaylarda, siyah giyinimli ve yüzleri maskeli onlarca kişinin çevredeki evlerin bahçe çitlerini sökerek polise fırlattığı görüldü.
Altyapı Bakanlığına ait bir araç ve çöp konteynerleri ateşe verilirken, sığınmacıların kaldığı bir otelin yakınındaki metruk binaya petrol bombaları atıldı.
Göstericilerin sığınmacıların kaldığı otele ulaşmaya çalışınca polis harekete geçti. Polis, TOMA'lar ve diğer zırhlı araçlarla eylemcileri uzaklaştırdı.
Benzer görüntüler Kuzey İrlanda bölgesinde sıklıkla kaydedildi. Eylemcilerin 2 gündür yaşanan olaylarda evleri, araçları ve dükkanları kundaklaması polisin sert karşılık vermesine neden oldu.
Eylemciler, süren şiddet olaylarında 'göçmen' olarak tanımladıkları kişileri durduğu, tehdit ettiği, yer yer kimlik kontrolü yaptığı ve darp ettiği aktarıldı.
Bazı mülteciler ve siyahi İngiliz vatandaşları saldırıların hedefi olmamak için evlerinden kaçmak zorunda kaldı. Polis bu kişileri geçici olarak koruma altına aldı.
OLAYLARI BAŞLATAN SALDIRGAN HAKİM KARŞISINDA
Olayların fitilini ateşleyen bıçaklı saldırının faili olan Sudan kökenli 30 yaşındaki Hadi Alodid, çarşamba günü adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.
Saldırıda ağır yaralanan 40'lı yaşlarındaki Stephen Ogilvie'nin sol gözünü kaybettiği, sağ gözünde, boynunda ve sırtında hasar oluştuğu açıklandı.
Ogilvie'nin ailesi, sosyal medyadaki dezenformasyon nedeniyle açıklama yapmak zorunda kaldıklarını belirtti ve barışçıl protesto yapılması vurgusu yaptı.
Siyasi Liderlerden Şiddete Kınama Yaşanan şiddet olaylarının ardından Stormont Yönetimi tüm bakanlar adına ortak bir bildiri yayımlayarak olayları kınadı ve sükunet çağrısını yineledi.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, pazartesi gecesi yaşanan bıçaklı saldırının halkta infial yaratmasını haklı bulduğunu ancak sonrasındaki şiddet ve kundaklama eylemlerinin tamamen haksız olduğunu ifade etti.
Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch sahneleri "derinden rahatsız edici" olarak nitelendirirken, Kuzey İrlanda Bakanı Hilary Benn ve Emniyet Genel Müdürü Jon Boutcher da sosyal medyadaki kışkırtmalara kapılmama ve çocukları korkutacak eylemlerden kaçınma çağrısında bulundu.