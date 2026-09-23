2010 yılındaki ekonomik kriz nedeniyle California’daki evlerini kaybetme tehlikesi yaşayan Corinne Hansch ve Matthew Leon çifti, geçimlerini sağlamak amacıyla tarıma yöneldi. İlk tarım girişimlerini kiralık arazilerini kaybetmeleri nedeniyle sonlandırmak zorunda kalan çift, New York eyaletine taşınarak akrabalarına ait bir doğa koruma alanında Lovin’ Mama Farm adıyla yeni bir üretime başladı.

KISA SÜREDE SATIŞLARINI ARTIRDILAR

Taşındıkları bölgede 1 milyondan fazla potansiyel müşteriye erişim sağlayan üreticiler, ilk yıllarında mikro yeşillik satarak kısa sürede satışlarını artırdı. Toplam 120 dönümlük arazinin 2,5 dönümünde yoğun üretim gerçekleştiren çift, sekiz yıl boyunca düzenli kompost uygulaması yaparak topraktaki organik madde oranını yüzde 12 seviyesine çıkardı. Derin sürüm ve ağır makine kullanımından kaçınan işletme; ahşap yongaları, siyah brandalar ve doğal ekosistem unsurlarından yararlanarak kimyasal ilaç ve gübre kullanımını minimuma indirdi.

YILLIK GELİR 700 BİN DOLARI BULDU

Haftalık altı farklı çiftçi pazarı, dokuz sera ve katma değerli ürün satışı sayesinde yıllık yaklaşık 700 bin dolar (yaklaşık 34 milyon lira) ciroya ulaşan işletme, 12 kişiye istihdam sağlıyor. Ticari tarım kredilerine erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle büyüme finansmanını devlet hibeleri, belediye programları ve kitlesel fonlama projeleriyle sağlayan çift, New York'un Amsterdam şehrinde Lovin’ Mama Kitchen adıyla perakende bir mağaza ve mutfak açtı.

Açılan tesis bünyesinde taze sebze, hazır yemek ve indirimli gıda kutuları satışa sunulurken, düşük gelirli vatandaşlar için gıda yardımı ödeme sistemleri (EBT) de kabul ediliyor. Ürettikleri tonlarca domatesi sos ve salsa gibi işlenmiş ürünlere dönüştüren işletme, doğrudan üretici olmanın sağladığı maliyet avantajıyla yerel halkın taze gıdaya erişimini kolaylaştırıyor.