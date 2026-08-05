Adıyaman'da 40 yıl önce evlenen Abuzer (71) ve Zeynep Yıldırım (59) çifti, evliliklerinin ilk yıllarında bebeklerini anne karnında kaybetti. Çocuk sahibi olmak için Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta defalarca tedavi gören çift, son olarak oturdukları evi satıp tüp bebek tedavisine başvurdu. Çift, 34 yıllık çabanın ardından 6 yıl önce Tekbir Gül ve Havva Gül adını verdikleri ikiz kız çocuklarını kucaklarına aldı.

ANITKABİR HAYALİ İÇİN DERNEK HAREKETE GEÇTİ

Büyüdüklerinde doktor ve polis olmak isteyen 6 yaşındaki ikizler, öğretmenlerine Anıtkabir’i ziyaret etmek istediklerini söyledi. Ailenin imkanlarının yetersiz olması üzerine öğretmenleri Sevgi Varsa Engel Yok Derneği Başkanı Zeynep Bulut ile iletişime geçti. Adıyaman'a gelerek aileyi ziyaret eden dernek yetkilileri, Yıldırım çifti ve ikiz kızlarını Ankara'ya götürdü.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Aileleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret eden Tekbir Gül ve Havva Gül'ün mutluluğu kameraya yansıdı. İkizlerin Anıtkabir ziyaretinde çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine görüntüler kullanıcılar tarafından büyük ilgi topladı.