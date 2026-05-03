Mevcut sahipleri olan iki kız kardeş, mimari anıt statüsünde olduğu için üzerinde değişiklik yapamadıkları ve yüksek vergiler nedeniyle elden çıkarmak istedikleri mülkü bağışlama kararı aldı. Ancak tarihi binanın korunması adına konulan katı kurallar, evin bulunduğu araziden tamamen sökülerek başka bir bölgeye taşınmasını ve aynı şekilde yeniden inşa edilmesini zorunlu kılıyor.

150 BİN EUROYU AŞAN BİR MALİYET SÜRECİ

Tarihi yapının sökülme, taşınma ve yeniden kurulum süreçlerinin yaklaşık 50 bin euroya mal olacağı öngörülüyor. Uzmanlar, binanın yeni arazide temelinin atılması, tesisat bağlantılarının yapılması ve diğer teknik süreçlerle birlikte toplam maliyetin 100 bin ile 150 bin euro arasında değişebileceğini belirtiyor. Emlakçı Oliver Herbst, bu maliyetin Münih bölgesindeki emlak fiyatları göz önüne alındığında oldukça avantajlı olduğunu vurguluyor. Münih'te benzer bir 200 metrekarelik evin piyasa değerinin 2,4 milyon euro civarında olduğu ifade ediliyor.

TARİHİ ANIT KORUMA KURALLARI GEREĞİ "YIKIM" YASAK

Binanın "mimari anıt" statüsünde olması, yıkım veya yapısal parçaların sökülerek depolanması gibi işlemleri yasal olarak engelliyor. Bu nedenle yeni sahiplerin evi orijinal yapısına sadık kalarak başka bir noktaya taşıması ve süreç sonunda yetkililerin yapacağı denetimlerden başarıyla geçmesi gerekiyor.

Söz konusu zorlu koşullara rağmen, mülke yönelik ilgi oldukça yoğun. Emlak danışmanlarına şu ana kadar yaklaşık 30 potansiyel alıcının ulaştığı ve bu kişiler arasında yapıyı etkinlik salonuna dönüştürmeyi planlayan yatırımcıların da bulunduğu açıklandı.