Yaklaşık 700 yıl boyunca Ancestral Pueblo halkına ev sahipliği yapan Mesa Verde'de bugüne kadar 600'e yakın kaya yerleşimi ve 5 binden fazla arkeolojik alan tespit edildi. Yerleşimlerde yaşam alanlarının yanı sıra depolar, tören odaları, tarım alanları ve su toplama sistemleri de bulunuyor.

KAYALIKLARIN İÇİNE YÜZLERCE ODA İNŞA ETTİLER

Mesa Verde'deki en dikkat çekici yapılar, kayalıkların doğal girintilerine taş ve çamur harcı kullanılarak inşa edilen çok katlı evler oldu. Bazı yerleşimler yalnızca birkaç odadan oluşurken, en büyük yapı olan Cliff Palace yaklaşık 150 oda ve 23 tören odasına sahipti. Araştırmacılar, bu yerleşimde yüzlerce kişinin yaşadığını düşünüyor.

Yerleşimlerin kayalıkların içine kurulmasının en önemli nedenlerinden birinin güvenlik kadar su kaynaklarına yakınlık olduğu belirtiliyor. Doğal kaya oyuklarının yakınındaki kaynak suları, bölgede yaşayan toplulukların günlük yaşamını sürdürebilmesini sağladı. Aynı zamanda bu oyuklar, evleri rüzgar, yağmur ve sıcaklık değişimlerinden de koruyordu.

5 BİNDEN FAZLA ARKEOLOJİK ALAN BULUNUYOR

Mesa Verde yalnızca kayalık evlerden oluşmuyor. Bölgede tarım terasları, yağmur suyu depoları, taş kuleler, köy kalıntıları ve eski yollar da yer alıyor. Araştırmacılar, bu yapıların gelişmiş bir yerleşim düzenine ve planlı bir yaşam biçimine işaret ettiğini belirtiyor.

13. yüzyılın sonlarına doğru bölge halkı Mesa Verde'den ayrılarak daha güneye göç etti. Yerleşimlerin neden terk edildiği kesin olarak bilinmese de uzun süreli kuraklık, kaynakların azalması ve sosyal değişimlerin etkili olduğu değerlendiriliyor. Günümüzde Mesa Verde, kayalıkların içine inşa edilen yüzlerce taş yapısıyla Kuzey Amerika'nın en etkileyici antik yerleşimlerinden biri olarak kabul ediliyor.