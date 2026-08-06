Tebriz kentinin yaklaşık 60 kilometre güneybatısında yer alan köyde yüzlerce kişi hâlâ bu kaya evlerde yaşıyor. Yumuşak volkanik tüf kayalar zamanla oyularak çok katlı evlere dönüştürüldü. Günümüzde birçok evde elektrik, su ve internet gibi modern imkanlar da bulunuyor.

EVLER DOĞAL YALITIM SAĞLIYOR

Kandovan'daki evlerin en dikkat çekici özelliklerinden biri doğal yalıtım sağlaması. Volkanik kayalar sayesinde evler yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak kalıyor. Bu doğal yapı, yüzyıllardır ek bir yalıtım malzemesine ihtiyaç duyulmadan konforlu yaşam sunuyor.

Bazı kaya evler birkaç katlı olarak kullanılıyor. Alt bölümler depo ve ahır olarak değerlendirilirken, üst katlar yaşam alanı olarak düzenlenmiş durumda. Dar taş sokaklar ve kayaların içine oyulmuş merdivenler ise köyün özgün görünümünü tamamlıyor.

DÜNYADA BENZERİ AZ BULUNUYOR

Kandovan, dünyanın hâlâ yaşamın devam ettiği sayılı kaya yerleşimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bölgeyi her yıl binlerce turist ziyaret ederken, köy halkı geleneksel yaşam biçimini korumaya devam ediyor.

Uzmanlar, volkanik kaya oluşumlarının milyonlarca yıl önce meydana gelen püskürmelerin ardından oluştuğunu, insanların ise bu doğal yapıları yaklaşık 13. yüzyıldan itibaren evlere dönüştürdüğünü belirtiyor. Bu özelliğiyle Kandovan, hem doğal jeolojik oluşumları hem de kesintisiz yerleşim geçmişiyle dünyanın en ilginç köylerinden biri olarak gösteriliyor.