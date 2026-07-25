Aşırı sıcak dalgalarının etkisi altında kalan Fransa ve İspanya'da kontrolden çıkan orman yangınları nedeniyle yetkililer, yaklaşık 150 bin kişiyi yangın bölgelerinden tahliye etti.

Batı Avrupa'da kuraklaşan bitki örtüsü nedeniyle hızla yayılan alevler geniş ormanlık alanları tahrip etti. Yerleşim yerleri ise duman ve sıcaklıktan dolayı yaşanamaz hale geldi.

Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bordeaux yakınlarındaki Cap Ferret tatil beldesindeki yerel halk ve turistlerin karayolu ile acil durum feribotlarıyla bölgeden tahliye edildiği bildirildi.

Gironde bölgesinde Paris yüzölçümünden yaklaşık üçte bir oranında daha büyük olan 14 bin hektarlık ormanlık alan yandı. Binin üzerinde itfaiyecinin görev yapmasına rağmen yangınlar kontrol altına alınamadı.

FRANSA'DA ATLAR DA, İNSANLAR DA KAÇTI

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, rüzgarın yangınları kıyıdan doğuya, Bordeaux yönüne doğru ittiğini ve henüz kontrol altına alınamayan yangının kendi kendini beslediğini belirterek durumu "eşi benzeri görülmemiş bir olay" olarak tanımladı.

Kent merkezinin henüz doğrudan tehdit altında olmadığını kaydeden Nuñez, alevlerin yol boyunca kurulan kasabalara yayıldığını belirtti.

Yerel halkın tahliye edilmesi için yetkilileri görevlendirdiğini aktardı. Ancak Fransa'nın tatil beldelerinden 70 binden fazla kişi acilen tahliye edildi.

Hızla yayılan yangınlar benzeri görülmemiş sahnelere sebep oldu. Bordeaux'ta bir kasabada, yangınlar at yetiştirme çiftliğine varınca yetiştirici atlarının telef olması yerine onlar salmayı tercih etti.

Kurtarılan başıboş atlar, anayoldan bir sürü halinde koşarak arkalarında bıraktıkları yangından kaçtı. O görüntüler sosyal medyaya yansıdı

Yangınların Landes ve Var bölgelerine de sıçraması kaynakları zorlarken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aşırı gerilimli durum karşısında Avrupa Birliği'nden yardım talep ettiklerini, Hırvatistan ve Portekiz gibi ülkelerin yangın söndürme uçakları göndereceğini X platformu üzerinden duyurdu.

İSPANYA'DA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

İspanya'da Madrid yakınlarında kontrolden çıkan yangınlar sebebiyle hükümet ulusal acil durum ilan ederken, 63 bin kişinin tahliye edilmesi veya evlerinde kalması istendi.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Madrid'e kadar yayılan yangınlardan dolayı acil durum ilan etti. Yangın uçakları 24 saat boyunca aralıksız çalıştı.

Cuma öğleden sonra iki ayrı yangının birleşerek tek bir alev kütlesine dönüştüğü belirten Sanchez, İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska ana önceliğin bu yangının üçüncü bir yangınla birleşmesini önlemek olduğunu vurguladı.

Madrid Bölge Başkanı Isabel Díaz Ayuso ise bölge tarihinin en kötü yangınlarıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Bölgede 270'den fazla itfaiyeci, orman koruma memuru ve askeri acil durum birimi personeli görev yaparken, şiddetli rüzgarların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı ifade edildi.

EN SICAK HAZİRAN'IN FATURASI AĞIR OLDU

Batı Avrupa'da iklim değişikliği sonucu küresel ortalamanın iki katı hızla ısınan bölge, kayıtlara geçen en sıcak haziran ayını geride bıraktı.

Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkede yıl başından bu yana 50 bin hektardan fazla alan yandı ve bu miktar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık üç katlık bir artışa işaret etti.

Yangınlarla mücadele kapsamında bu hafta Bordeaux yakınlarında iki Fransız itfaiyeci yaşamını yitirdi.

Yangınlar İngiltere'den Norveç'e kadar geniş bir coğrafyada etkisini gösterirken, İspanya'da bu ayın başlarında meydana gelen şiddetli yangınlarda en az 13 kişi hayatını kaybetti.