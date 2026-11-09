Artan tatil ve otel maliyetleri, emeklileri yaratıcı çözümler üretmeye yöneltti. Çin’de hızla yayılan yeni bir akımla, birbirini hiç tanımayan emekliler anahtarlarını takas ederek neredeyse sıfır konaklama bütçesiyle tatil yapıyor. Üstelik bu yöntem yalnızca bütçeyi korumakla kalmıyor; yaşlıların sosyalleşip yeni çevreler edinmesini de sağlıyor.

Kökleri 1950’lere dayanıyor

Ev değiş tokuşu fikri aslında yeni değil. Temelleri 1950'li yıllarda Avrupalı öğretmenler tarafından atılan ve 2006 yapımı popüler The Holiday filmiyle dünya çapında tanınan bu model, ekonomik durgunluğun etkisiyle yeniden sahneye çıktı. Gençler arasında artan otel fiyatlarına tepki olarak başlayan uygulama, boş vakti ve mülkü olan emeklilerin katılımıyla büyük bir harekete dönüştü. Sosyal medya platformlarında sadece bu takaslar için kurulan özel topluluklar hızla büyüyor.

Küçük daireyi verip villaya yerleşen de var

Sistem genelde iki şekilde işliyor: Taraflar ya aynı tarihlerde karşılıklı olarak birbirlerinin evine gidiyor ya da biri diğerini önce ağırlayıp iade-i ziyareti daha sonra yapıyor.

Bu deneyimi yaşayanlardan biri, 40 yaşında erken emekli olan operasyon yöneticisi Xiao Ping. Şehirdeki dubleks dairesini Guizhou bölgesinde göletli ve bahçeli bir villayla takas eden Xiao, 20 gün boyunca hem tatil yaptı hem de ev sahibinin komşularıyla vakit geçirerek yeni bir çevre edindi. Benzer şekilde Xi'an'dan emekli mühendis Li Feng de yılda iki kez evini takas ederek kaplıca villalarında konakladığını, hatta bazı misafirlerin teşekkür hediyesi olarak eve yeni elektronik eşyalar bıraktığını belirtiyor.

Kural: Açık fikirli olmak ve güvenmek

Resmi bir acente olmadan yürüyen bu süreç, tamamen karşılıklı güven ve yazılı olmayan kurallara dayanıyor:

Kimlik ve Güvence: Taraflar yola çıkmadan önce kimlik fotoğraflarını paylaşıyor ve sorumluluk beyanı imzalıyor.

Ev Düzeni: Ev sahipleri temiz nevresim ve temel ihtiyaç malzemelerini hazır bırakıyor; faturaların nasıl paylaşılacağı önceden kararlaştırılıyor.

Ayrılış Kanıtı: Misafirler evi aldıkları gibi temiz bırakıp, çıkmadan önce evin durumunu gösteren bir video çekerek ev sahibine gönderiyor.

Xiao Ping süreci, "Bunun temeli açık fikirli olmak ve güvenmek. Eğer sürekli endişelenirseniz bu işi asla yapamazsınız" sözleriyle özetliyor.

Hukukçular uyarıyor: "Riski göz ardı etmeyin"

Girişim kulağa cazip gelse de tamamen risksiz değil. İnternette şimdiden; tanıtım videosunda görünmeyen gürültülü komşular, böcek istilaları veya kırılan eşyalar nedeniyle hayal kırıklığı yaşayanların hikayeleri dolaşıyor.

Hukuk uzmanları; mülk hasarı, gizlilik ihlali ve suistimallere karşı katılımcıların resmi bir yazılı sözleşme yapmasını, değerli eşyaların envanterinin çıkarılıp kilitlenmesini ve mutlaka yakın akrabalara bilgi verilmesini öneriyor. Yetkililer ise bu tür ev paylaşımlarının güvenliğini artırmak için sistemin resmi kimlik ve puanlama mekanizmalarıyla denetlenmesini tartışıyor.