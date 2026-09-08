Evlerin çatısına yerleştirilen siyah plastik hortumlar, güneş radyasyonunu ısıya dönüştüren pratik bir güneş kolektörü olarak kullanılabiliyor. Basit bir fizik ilkesine dayanan bu yöntem, hortum içinde biriken veya dolaşan suyun derecesini önemli ölçüde artırarak ev içi sıcak su ihtiyacına düşük maliyetli bir alternatif sunuyor.

ISIYI EMEREK SUYU 60 DERECEYE KADAR ÇIKARIYOR

Siyah rengin yüksek güneş ışığı emme kapasitesinden yararlanılan sistemde, düşük yoğunluklu polietilenden üretilmiş hortumlar tercih ediliyor. Çatının güneş alan yüzeyine spiral veya yan yana hatlar halinde döşenen hortumların içindeki su, malzemenin topladığı ısıyı emiyor. Sistemde suyun sirkülasyonu "termosifon" adı verilen doğal akışla sağlanabileceği gibi, küçük bir devirdaim pompasıyla da gerçekleştirilebiliyor.

Arjantin Ulusal Bilimsel ve Teknik Araştırma Konseyi (CONICET) araştırmacılarının incelediği örneklerde, ideal boyutlardaki bir hortumun iyi güneş alan hava koşullarında içindeki suyu 30 ila 45 dakika arasında 50 °C ila 60 °C sıcaklığa ulaştırdığı tespit edildi. Elde edilen sıcak su; kişisel temizlik, çamaşır ve bulaşık yıkama gibi günlük evsel ihtiyaçlarda kullanılabiliyor.

VERİMLİLİK TEK BAŞINA HORTUMA BAĞLI DEĞİL

Plastik borulardan yapılan bu düzenekler yenilenebilir enerjiyi en basit gereçlerle kullanma imkanı verse de sistemin verimliliği yalnızca hortumu çatıya bırakmakla sınırlı kalmıyor. Isıtma kapasitesi ve performansı; hortumun uzunluğu ile çapına, sistemdeki su miktarına, anlık güneş radyasyonuna, dış ortam sıcaklığına, suyun akış hızına ve yapılan ısı yalıtımına doğrudan bağlı olarak değişiklik gösteriyor.