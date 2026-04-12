Dünya genelinde çiftler, geleneksel mali birleşme yerine kişisel hesaplarını korumayı tercih ediyor. Araştırmalar, son 30 yılda ortak hesap kullanmayan çiftlerin oranının %50'den fazla arttığını gösterirken, uzmanlar bu durumun güven eksikliğinden değil, kişisel özerklik ihtiyacından kaynaklandığını belirtiyor.

AYRI HESAP DAHA SAĞLIKLI

ABD Nüfus Sayım Bürosu verilerine göre, 1996 yılında ortak hesabı olmayan çiftlerin oranı %15 iken, bu rakam 2023 yılında %23’e yükseldi. Bankrate’in güncel verileri ise çok daha çarpıcı bir tabloyu gözler önüne seriyor: Amerikalı çiftlerin yalnızca %38'i mali durumlarını tamamen birleştirirken, %26’sı hesaplarını tamamen ayrı tutuyor. Geriye kalan %36’lık kesim ise hem ortak hem de bireysel hesapların kullanıldığı karma bir modeli tercih ediyor.

EVLENME YAŞI YÜKSELİNCE İŞLER DEĞİŞTİ

Uzmanlara göre bu değişimin arkasında yatan temel nedenlerden biri, bireylerin artık hayatlarının daha ileriki dönemlerinde, yani mali düzenlerini ve kariyerlerini tamamen oturttuktan sonra evlenmeleri. Özellikle ikinci veya üçüncü evliliğini yapan bireyler ile bağımsızlığına düşkün genç nesiller, varlıklarını korumak ve olası çatışmaları azaltmak için hesaplarını birleştirmekten kaçınıyor.

"DIŞLAMAK ANLAMINA GELMEZ"

Avukat ve aile terapisti Kimberly Miller, bu tür sınırların partneri dışlamak anlamına gelmediğini vurguluyor. Miller, "Birçok çift, özerkliğini korumak veya harcamalar üzerindeki çatışmayı azaltmak için bu yolu seçiyor. Özellikle borçları, önemli ölçüde farklı gelirleri veya önceki evliliklerinden çocukları olan eşler için bu yaklaşım oldukça pratik," değerlendirmesinde bulunuyor. Ayrıca geçmişte mali istikrarsızlık yaşamış bireylerin de finansal kontrolü elde tutma isteği bu eğilimi güçlendiriyor.