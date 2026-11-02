Evliliklerde sıkça esprili tartışmalara yol açan, kadınların ise yıllardır anlam vermekte zorlandığı "banyoda saatler geçirme" alışkanlığı bilim dünyasının radarına girdi. Kapıyı kapatıp dakikalarca, hatta bazen yarım saati aşkın süre dışarı çıkmayan evli erkeklerin bu davranışı nihayet kapsamlı bir araştırmayla aydınlatıldı. Elde edilen veriler, erkeklerin kapalı kapılar ardında geçirdiği uzun vaktin sanılanın aksine biyolojik bir ihtiyaçtan kaynaklanmadığını gözler önüne serdi.

BANYO KAPISI KİLİTLENDİĞİ AN BAŞLAYAN "GİZLİ SIĞINAK"

Yapılan psikolojik anketler ve davranış araştırmaları, erkeklerin tuvalette geçirdiği uzun dakikaları doğrudan bir "kaçış alanı" olarak gördüğünü kanıtladı. Gün boyu süren iş stresi, evdeki sorumluluklar, çocukların yarattığı koşturmaca ve kesintisiz iletişim trafiği arasında kalan evli erkekler, tuvaleti evin içindeki tek dokunulmaz kale olarak benimsiyor. Kapının kilitlenmesiyle birlikte gelen sessizlik, erkeğin dış dünyadan gelen tüm talepleri geçici olarak durdurduğu nadir anlardan birine dönüşüyor.

TELEFON EKRANI VE KESİNTİSİZ YALNIZLIK ARAYIŞI

Araştırmaya katılan erkeklerin büyük çoğunluğu, banyoda kaldıkları sürenin neredeyse tamamını akıllı telefonlarında sessizce gezinerek, video izleyerek veya haber okuyarak geçirdiğini itiraf etti. Kimsenin soru sormadığı, görev hatırlatmadığı ve tek bir talebin dahi yöneltilmediği bu birkaç metrekarelik alan, modern erkeğin zihinsel şarj istasyonu işlevi görüyor. Uzmanlar, bu durumun bir iletişimsizlik krizinden ziyade günümüzün yoğun temposunda bireysel alan yaratma refleksinden kaynaklandığını vurguluyor.