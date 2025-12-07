Türkiye’de son yıllarda boşanma oranlarında yaşanan hızlı yükseliş dikkat çekerken, biten evliliklerin ardından geriye kırılmış aileler, zarar gören çocuklar ve ciddi maddi manevi kayıplar kalıyor. Bir boşanma avukatı ise sosyal medyada yaptığı paylaşımla tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı. Avukat, evli erkeklerle ilişki yaşayan kadınları sert sözlerle eleştirerek gündem oldu.

DAVALARDA 3. KİŞİLER ROL OYNUYOR

Avukat paylaşımında, boşanma davalarının büyük bölümünde üçüncü kişilerin rol oynadığını belirterek şu ifadeleri kullandı

“Çok sinirliyim. Evli adamlarla birlikte olan hemcinslerim aklınızı başınıza alın. 50 tane boşanma davası varsa 49’unda siz varsınız. Adınız, soyadınız, giydiğiniz kıyafet, oturduğunuz ev, telefon numaranız, otel kayıtlarınız... Her şey dosyalara sunuluyor. Her yerde rezil oluyorsunuz. Aptal mısınız Gerçekten bir insanın kendine saygısı yoksa evli bir adamla birlikte olur.”

BAHANELER SIRALANIYOR

Avukat, evli erkeklerle ilişki yaşadığını söyleyen kadınların en çok “bilmiyordum”, “kopamadım”, “ayrılamadım” gibi bahanelerin arkasına sığındığını ifade ederek eleştirilerini sürdürdü.

“Bir de üstüne çocuk yapanlar var. Size gerçekten inanmıyorum. Bir evlilik bitecekse bu sizin yüzünüzden olmamalı. Dünyada bekar erkek mi kalmadı Bu nasıl bir saygısızlıktır Ben asla saygı duymuyorum” sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

Avukatın açıklamaları kısa sürede tartışma başlatırken, kullanıcılar ikiye bölündü. Kimileri avukatın sözlerini desteklerken kimileri evli erkeklerin de sorumluluğu olduğunu vurgulayarak eleştirilerin tek taraflı olmaması gerektiğini savundu.