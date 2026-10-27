Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde güpegündüz yaşanan kanlı hesaplaşma, polis ekiplerinin iki haftalık titiz takibiyle aydınlatıldı. Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki Asya K., 3 yıl boyunca ilişki yaşadığı 42 yaşındaki Şahin E.’nin evli olduğunu öğrenince ilişkiyi bitirip Cemal Ç. ile yeni bir birlikteliğe başladı.

SOKAK ORTASINDA BARBARCA SALDIRI: SIRTIMDAN TORNAVİDAYLA YARALADI

Ayrılığı kabullenemeyen Şahin E., haber göndererek Asya K. ile barışmak istedi ancak ret cevabı aldı. Olay günü Cemal Ç.’nin evinin önünde bulunduğu esnada Şahin E., Deniz E. (37) ve Eren Uygar E. (23) ile tesadüfen sokaktan geçti. Asya K.'nin sözlü tacize uğradığını iddia etmesi üzerine iki grup arasında tekme tokat kavga çıktı.

Kavgaya Cemal Ç. ve kardeşi Sercan Ç. de dahil oldu. Ortalığın savaş alanına döndüğü arbede sırasında Asya K., eline geçirdiği tornavidayla eski sevgilisi Şahin E.'yi sırtından art arda yaraladı. Ağır yaralanan Şahin E., Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

14 GÜNLÜK PUSU VE GÖZALTI

Hayati tehlikesi süren Şahin E.’nin şikayeti üzerine Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ekipleri şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Asya K. ve Sercan Ç.’nin saklandıkları adresi 14 gün boyunca fiziki takibe alan polis, zanlıları kapıdan çıktıkları an operasyonla kıskıvrak yakaladı. Adliyeye sevk edilen Asya K. tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılırken, Sercan Ç. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR: 24 AYRI SUÇ KAYDI

Olay anında mahalleliyi kışkırtmak amacıyla "Bu mahallede uyuşturucu sattırmayacağım" naraları atıldığı belirlenirken, kavgaya karışan tarafların suç karnesi pes dedirtti: