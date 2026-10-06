Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, 2019 yılında İdris Aybirdi ile evlendi. Bir çocukları bulunan çiftin evliliğinde zaman içinde sorunlar yaşanırken, bir dönem evlilik terapisi desteği aldıkları da gündeme geldi.

İlişkilerine bir şans daha veren çift, daha sonra yollarını ayırma kararı aldı. Ancak evlilikleri sürerken Aybirdi'nin oyuncu Seray Kaya ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine damga vurmuştu.

İHANET İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

İdris Aybirdi'nin evliliği sırasında Seray Kaya ile ilişki yaşadığı öne sürülmüştü. Sahra Işık'ın da eski eşinin kendisini Kaya ile aldattığını iddia ettiği haberleri gündeme gelmişti.

Seray Kaya ise o dönemde çıkan aşk haberlerini kesin bir dille yalanlayarak İdris Aybirdi ile arasında bir ilişki olmadığını açıklamıştı.

BOŞANMANIN ARDINDAN AŞKINI İLAN ETTİ

Sahra Işık, bir süre sonra İdris Aybirdi ile boşandıklarını duyurdu. Işık, evliliklerini ortak bir kararla, sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırdıklarını belirtirken, 11 aylık bebeklerinin huzur ve mutluluğunun öncelikleri olduğunu söyledi.

Boşanmanın ardından ise Aybirdi'den dikkat çeken bir hamle geldi.

“SEN ÇOK AŞKSIN”

İdris Aybirdi, Seray Kaya ile birlikte çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak ilişkisini açıkça duyurdu. Aybirdi, paylaşımına “Sen çok aşksın, hayatımın dönüm noktası” notunu düştü.

Bu paylaşım, evlilik döneminde gündeme gelen ve Seray Kaya tarafından yalanlanan aşk iddialarını yeniden gündeme taşıdı.