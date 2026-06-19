Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da yakından takip edilen Almila Ada'dan hayranlarını sevindiren haber geldi. Mutlu evliliğini sürdüren ünlü oyuncu, ilk kez anne olmaya hazırlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Ada'nın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, takipçilerinden çok sayıda kutlama mesajı geldi.







"Kırgın Çiçekler", "Üç Kız Kardeş" ve "Barış Akarsu Merhaba" gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran Almila Ada, uzun yıllardır birlikte olduğu iş insanı İhsan Çilsal ile 2025 yılında dünyaevine girmişti.

Evliliğinin ardından mutlu birlikteliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, bu kez bebek haberiyle gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ada, hamile olduğunu "Küçük mucizemiz yolda" notuyla duyurdu.