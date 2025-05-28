Afyonkarahisar’da merkeze bağlı Gebeceler beldesinde yaşayan İ.Ö., dün akşam saatlerinde jandarmaya başvurup, 14 Mayıs'ta resmi nikahla evlendiği Meryem Nur Özay'dan 24 Mayıs'tan bu yana haber alamadığını söyledi.

Jandarmaya verdiği ifadesinde eşiyle aralarında herhangi bir problem olmadığını belirten İ.Ö., "Gebeceler beldesinde bulunan petrolün kameralarına baktık olayın yaşandığı gün taksiyle beldeden gidiyor. Annesine haber vermiş, 'Karakola gitmeyin en kısa zamanda döneceğim' demiş. Erenler'de bir arkadaşının yanında kaldığını öğrendik ancak kendisine ulaşım sağlayamadık. Eşi olarak tedirgin oldum, başına bir şey gelmesinden korktuğum için çok zaman kaybetmeden karakola kayıp müracaatında bulundum. Konuyla ilgili kimseden şikayetim yok. Sadece kendisine sağlıklı şekilde ulaşmak istiyorum" dedi.

Jandarma, Meryem Nur Özay'ın bulunması için çalışma başlattı.