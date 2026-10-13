Vakko'nun veliahtı Allan Hakko'nun özel hayatında yeni bir ayrılık yaşandığı öne sürüldü. Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberine göre Hakko, yaklaşık 16 aydır birlikte olduğu oyuncu Pelin Uluksar ile yollarını ayırdı. İlişkilerinin birinci yılını haziran ayında kutlayan ve evlilik hazırlığı yaptıkları konuşulan çiftin ayrıldığı iddiası, magazin gündemine yansıdı. EVLİLİK BEKLENİRKEN FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ Allan Hakko ile Pelin Uluksar'ın ilişkilerinin geleceğine dair evlilik iddiaları gündemdeyken ayrılık haberi geldi. Hakko'nun sosyal medya hesabındaki fotoğrafları silmesi de ilişkinin sona erdiği yönündeki iddiaları güçlendirdi. Çiftten ayrılığa ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan ikilinin fotoğrafları silse de sosyal medyada birbirini takip ettiği görüldü.

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