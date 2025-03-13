Bilim insanları, evlenen kişilerde obezite riskinin üç katına çıktığını ancak bunun yalnızca erkekler için geçerli olduğun söylüyor. Uzmanlar her iki cinsin evlendikten sonra kilo alma eğiliminde olduğunu belirtti. Bu risk ise en çok erkekler de var.

Polonya araştırmacılar, yaklaşık 2.500 kişinin sağlık verilerini inceledi. Evlenen erkeklerde obezite olma ihtimali evli olmayanlara oranla 3,2 kat fazla olduğu ortaya çıktı. Kadınlar ise obezite riski evlilikle ilişkilendirilmedi.

KÜLTÜREL FARKLILIKLARDAN DA KAYNAKLANIYOR

Araştırmacılar ise bu durumun kültürel farklılıklardan kaynaklandığını ifade ediyor. Araştırmada, evli erkeklerin şişman olma ihtimali yüzde 62, evli kadınların ise yüzde 39 olduğu belirtildi. Ve bu durumun yaşla da alakası olduğu yılın artması durumunda kadınlarda yüzde 6 erkeklerde ise yüzde 4 olduğu görüldü.

YAŞ VE MEDENİ DURUM KİLOYU ETKİLİYOR

Varşova Ulusal Kardiyoloji Enstitüsü'nden Dr. Alicja Cicha-Mikolajczyk bu durumla alakalı olarak, "Yaş ve medeni durum, cinsiyetten bağımsız olarak yetişkinlikte aşırı kilolu veya obeziteyle yaşamak üzerinde yadsınamaz bir etkiye sahiptir" dedi.

Çin'de ise yapılan bir araştırmada, erkeklerin evlendikten sonraki ilk 5 yıl içerisinde fazla kilo almaları ve spor yapmamaları bu duruma neden olduğu öne sürüldü.