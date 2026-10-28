Başrollerinde Fikret Kuşkan, Hande Soral, İlayda Alişan, Seçkin Özdemir ve Yusuf Çim’in yer aldığı “Evlilik Güzeldir” dizisinde kamera arkasında değişikliğe gidildi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin kurucu yönetmenleri Şafak Bal ve Serap Danış projeye veda etti.

YENİ YÖNETMENLER BELLİ OLDU

Dizinin yeni yönetmenleri Ece Erdek ve Hatice Sağlam oldu. “Centilmen” projesiyle de adı anılan Ece Erdek, “Evlilik Güzeldir”in yönetmen koltuğunu Hatice Sağlam ile paylaşacak.

EVLİLİK GÜZELDİR’İN KONUSU NE?

Nikâh memuru Mesut Bahtiyar ve beş kızının hikâyesini anlatan dizi; aile ilişkilerini, evlilikleri, kuşak çatışmasını ve mahalle yaşamını konu alıyor. Yapım, aile bağlarını ve İstanbul’un mahalle kültürünü mizah ve duygusal hikâyeler eşliğinde ekrana taşıyor.

EVLİLİK GÜZELDİR OYUNCU KADROSU

Dizide Fikret Kuşkan, Hande Soral, İlayda Alişan, Berk Bakioğlu, Seçkin Özdemir ve Yusuf Çim’in yanı sıra Nil Sude Albayrak, Gözde Okur, Ferit Aktuğ, Anıl Çelik, Sera Tokdemir, Hazım Körmükçü, Hande Katipoğlu, Yıldız Kültür ve çok sayıda oyuncu rol alıyor.