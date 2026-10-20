Oyuncu Hande Doğandemir, özel hayatıyla ilgili açıklamalarıyla gündeme geldi. Uzun süredir mimar Emre İzer'le birliktelik yaşayan Doğandemir, katıldığı bir düğünde kendisine yöneltilen evlilik sorularını yanıtladı.

“ÇOK ÖZEL, SÖYLEYEMEM”

Evlilik için acele etmediklerini belirten Hande Doğandemir, “Çok keyfimiz yerinde, güzel bir zamanı vardır mutlaka” diyerek doğru zamanı beklediklerini ifade etti.

Çeyizinin hazır olduğunu da açıklayan oyuncu, içinde neler bulunduğu sorusuna ise “Çok özel söyleyemem” yanıtını verdi. Doğandemir, geleneksel çeyiz adetlerine de sıcak baktığını belirtti.