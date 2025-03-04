Bakanlık tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 2 yıl ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi uygulamasına İstanbul'da yaklaşık 9 bin kişi başvurdu.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, Evlilik Kredisi desteğinin Türkiye'ye yayıldığının ilan edilmesiyle İstanbul'da 9 bin çiftin sisteme dahil olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Başvuru yapanlar hızlıca değerlendirilip, onay aşamasını geçenler 39 ilçemizde eğitimleri almaya başladı ve süreç devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2025'i Aile Yılı ilan etmesinden önceki verilere baktığımızda, doğurganlık oranlarının düştüğünün ve tekli yaşam tercihinin yükseldiğinin farkındayız. Bu proje, aile sayımızı ve genç nüfus oranımızı yükseltmek, yaşlanan nüfustan gençleşen nüfus profiline geçmek için çok kıymetli bir süreç. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın her daim ifade etmiş olduğu 'Bir aile ve 3 çocuk' hedefinin bugün ne kadar kıymetli ve gerekli olduğunu bize veriler göstermeye başladı. Temennimiz bu projenin de bu sürece hem maddi teşvikler hem de psikolojik ve sosyal destek anlamında çok büyük katkı olacağı yönünde."

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