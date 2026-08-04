Oyuncu Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı, evliliklerinde yaşadıkları zor dönemin ardından bu kez Bodrum tatilinde görüntülendi. Ortakent'te bir plajda objektiflere yansıyan çiftin kızları Pera ile ayrı ayrı ilgilenmesi ve gün boyunca mesafeli tavırlar sergilemesi, dikkatlerden kaçmadı.

EVLİLİK KRİZİNİN ARDINDAN TATİLDE GÖRÜNTÜLENDİLER

Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı, 2022 yılında evlenmiş, aynı yıl kızları Leyla Pera'yı kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz aylarda evliliklerinde kriz yaşadıkları konuşulan çift, nisan ayında yaptıkları ortak açıklamayla zorlu bir süreçten geçtiklerini doğrulamıştı.

Daha sonra sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkilerine bir şans daha verdiklerini gösteren ikili, birlikte Yunanistan tatiline çıkarak ayrılık iddialarını geride bıraktıkları mesajını vermişti.

BODRUM'DA MESAFELİ GÖRÜNTÜ VERDİLER

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre, Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı bu kez tatil için Bodrum'u tercih etti. Ortakent'teki bir plajda görüntülenen çiftin gün boyunca birbirlerinden uzak durması dikkat çekti.

Selahattin Paşalı, denizde kızı Pera ile uzun süre oyun oynarken, Lara Paşalı ise bir süre sonra eşinin ve kızının yanına geldi. Ancak oyuncu, eşi geldikten kısa süre sonra çantasını alarak bulundukları yerden ayrıldı.

YAN YANA GELMEMELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Plajda kızlarıyla ayrı ayrı vakit geçiren Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı'nın gün boyunca yan yana görüntü vermemesi, çiftin mesafeli tavırlarıyla ilgili soru işaretlerini beraberinde getirdi. Tatil sırasında objektiflere yansıyan kareler, sosyal medyada da gündem oldu.