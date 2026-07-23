Oyuncu Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı, zorlu bir dönemin ardından yeniden birlikte görüntü verdi. 2022 yılında evlenen çift, kızları Leyla Pera ile çıktıkları Yunanistan tatilinde keyifli anlar yaşadı.

Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Selahattin Paşalı, 2022 yılında Lara Paşalı ile hayatını birleştirmiş, aynı yıl çiftin kızları Leyla Pera dünyaya gelmişti.

NİSAN AYINDA İLİŞKİLERİNDE ZORLU SÜREÇ YAŞANDI

Geçtiğimiz aylarda evliliklerinde yaşadıkları sorunlarla gündeme gelen çift, nisan ayında yaptıkları ortak açıklamayla ilişkilerinde zorlu bir süreçten geçtiklerini duyurmuştu.

AİLE TATİLİ GÜNDEM OLDU

Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla aralarındaki problemleri geride bıraktıklarını gösteren Selahattin ve Lara Paşalı, bu kez ailece çıktıkları tatille gündeme geldi.

36 yaşındaki oyuncu, eşi ve kızıyla birlikte tatil için Yunanistan'ı tercih etti. Çift, yoğun geçen dönemin ardından birlikte zaman geçirerek tatilin tadını çıkardı.

Lara Paşalı da tatilden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ailece geçirilen keyifli anlar, çiftin hayranlarından ilgi gördü.

Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı'nın bu tatili, çiftin ilişkilerinde yaşanan zorlu dönemi geride bıraktığının bir göstergesi olarak değerlendirildi.