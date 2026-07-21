Yeni yayımlanan bir araştırma, medeni durum ile kanser riski arasında dikkat çekici bir ilişki olabileceğini gösterdi. Bulgular, hiç evlenmemiş bireylerde bazı kanser türlerinin daha sık görüldüğünü gösterirken, uzmanlar bunun evliliğin kendisinden değil, yaşam tarzı ve sosyal destek gibi etkenlerden kaynaklanabileceğini vurguluyor.

Cancer Research Communications dergisinde yayımlanan araştırmada, ABD'deki 12 eyaletten elde edilen sekiz yıllık veriler analiz edildi. Çalışma kapsamında 100 milyondan fazla kişinin verileri ve 4 milyondan fazla kanser vakası değerlendirildi. Araştırmacılar katılımcıları "hiç evlenmemiş" ve "evli ya da daha önce evlenmiş" olmak üzere iki gruba ayırdı.

BAZI KANSER TÜRLERİNDE RİSK DAHA YÜKSEK

Analizler sonucunda, hiç evlenmemiş bireylerin kanser tanısı alma oranının diğer gruba göre belirgin şekilde daha yüksek olduğu görüldü. Özellikle hiç evlenmemiş kadınlarda rahim ağzı kanseri görülme oranının, evli ya da daha önce evlenmiş kadınlara kıyasla yaklaşık üç kat fazla olduğu belirlendi.

Araştırmaya göre hiç evlenmemiş erkeklerin kansere yakalanma olasılığı yaklaşık yüzde 70, kadınların ise yaklaşık yüzde 85 daha yüksek bulundu.

UZMANLAR NEDENLERİNİ AÇIKLADI

Araştırmacılar, bu farkın doğrudan evlilikten kaynaklanmadığını belirtiyor. Uzmanlara göre evli bireyler daha düzenli sağlık kontrollerine gidiyor, kanser taramalarını aksatmıyor ve sigara, alkol ile sağlıksız beslenme gibi riskli alışkanlıklardan daha fazla kaçınıyor. Bunun yanında sosyal destek, düzenli yaşam alışkanlıkları ve sağlık hizmetlerine erişimin de önemli rol oynadığı ifade ediliyor. Bekar bireylerde sosyal izolasyonun daha fazla görülebilmesi de risk faktörleri arasında gösteriliyor.

EVLİLİK ŞART DEĞİL, SAĞLIKLI YAŞAM ÖNEMLİ

Uzmanlar, araştırmanın "kanserden korunmak için evlenmek gerekir" şeklinde yorumlanmaması gerektiğinin altını çiziyor. Uzun süreli ilişkiler, güçlü aile bağları ve sosyal destek ağlarının da benzer olumlu etkiler sağlayabileceği belirtiliyor.

Kanser riskini azaltmak için düzenli tarama yaptırmak, sağlıklı beslenmek, fiziksel olarak aktif olmak, sigara ve aşırı alkolden uzak durmak ile sağlık kontrollerini ihmal etmemek en önemli koruyucu adımlar arasında yer alıyor.