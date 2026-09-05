Evlilik teklifi her iki taraf için de heyecan verici bir an olmalıdır. Kimi zaman işler planlandığı gibi gitmeyebiliyor. Reddit’in popüler "Ask Women" başlığında bir kullanıcının sorduğu "Evlilik teklifini reddeden kadınlar, o an tam olarak ne yaşandı?" sorusuna gelen yanıtlar, hem şaşırtıcı hem de düşündürücü gerçekleri ortaya çıkardı.

1. "Ayrılmamak İçin Teklif Etti"

Evliliğe hazırdım ancak erkek arkadaşımın ciddi şüpheleri vardı. Aynı fikirde olmadığımız bir ilişkiyi sürdüremeyeceğimi söyleyince sırf ayrılmamak için yüzük alıp geldi. Doğru sebeplerle yapılmadığı için reddettim.

2. "Seçimlerim İçgüdülerime Takıldı"

İki kez reddettim. İlkinde İtalyan bir erkek arkadaşımdı ve ilişkimizin yürümediğini fark edip bitirdim. İkincisi ise çocuklarımın babasıydı; önce 'evet' desem de düğün planları başladığında hissettiklerime güvenip vazgeçtim. Bugün başka biriyle nişanlı ve çocukları büyütürken harika bir dostluğumuz var.

3. "Ayrılık Acı Vericiydi Ama Pişman Değilim"

Teklifine 'hayır' dediğimde çok yıkıldı. Ardından ciddi bir özeleştiri sürecine girdik ve yollarımızı tamamen ayırdık. İyileşmem zaman aldı ama aldığım karardan pişman değilim.

4. "Sadece Benim İçin Evlenmesini Kabul Edemezdim"

Hamileyim ve 3 yıllık erkek arkadaşım evliliğin kendisi için anlamsız olduğunu ama benim için yapabileceğini söyledi. Bence bu bir hakaretti. Sadece benimle evlenmeyi anlamlı bulan ve gurur duyan biriyle evlenirim diyerek reddettim. Duruşumdan gurur duyuyorum.

5. "48 Saattir Tanıştığımız Adam Seks İçin Teklif Etti"

19 yaşındaydım, adam ise 23. Birinin "Yaşlanıyorsun, evlenmelisin" demesiyle 48 saat bile tanışmadığı bana teklif etti. Reddedince cinsel tecrübesizliğini öne sürerek fikrimi değiştirmeye çalıştı. Tam bir kabustu.

7. "Yeşil Kart İçin Para Offer Etti"

Sırf yeşil kart alabilmek için teklifte bulundu ve para teklif etti. Teklif ettiği miktar öğrenci kredisi borçlarımı kapatmaya bile yetmiyordu.

8. "Üçüncüsünde 'Evet' Dedim Ama..."

İlkinde ilişki çok yeniydi, ikincisinde sarhoşken ağzından kaçırdı; reddettim. Üçüncüsünde 'evet' dedim. 15 yıl sonra gelen boşanma sürecime bakılırsa, en baştaki içgüdülerime güvenmeliymişim.

9. "Romantiklik Sorunlarımızı Çözmeyecekti"

Ona ayrılmamız gerektiğini söyledikten bir hafta sonra teklif etti. Bana kötü davranıyordu ve romantik bir jestin 5 yıllık duygusal istismarı kapatacağını sandı. 'Hayır' dedim. Şimdi 4 yıldır harika bir evliliğim var.

10. "En Büyük Korkumu Gerçekleştirdi"

Toplum içinde bir tekliften nefret edeceğimi defalarca söylemiştim. O ise bir yürüyüş parkurunun en kalabalık noktasında, yabancıların önünde yaptı. Panik ataktan ağlayarak uzaklaştım, eve dönüş yolumuz buz gibi geçti.

11. "Tamamen Maddi Bir Karardı"

7 yıllık erkek arkadaşıma 'hayır' dedim çünkü düğün için hiç paramız yoktu. Aramızda büyük bir dram yaşanmadı, sadece mantıklı olana karar verdik.

12. "Beni Aldattıktan Bir Ay Sonra Teklif Etti"

Beni aldattığı için ayrıldıktan bir ay sonra gelip evlenme teklif etti. En azından hayır diyecek kadar aklı başında biriydim.

13. "Yanlış Zamanlama!"

Derse yetişmem gerekiyordu ve o an teklif etti. Zamanlama berbattı. Kızdım ve reddettim. Daha sonra bir kamp gezisinde doğru zamanda tekrar sordu, bu sefer 'evet' dedim. Bu yıl 11. yılımızı kutluyoruz!

14. "Henüz 18 Yaşındaydım"

Liseden yeni mezun olmuştuk. O geleceğimizi planlama derdindeydi, bense 20'li yaşlarımı özgürce yaşamak istiyordum. Sevginin tek başına yetmediğini anlaması gerekiyordu.

17. "Noter Parası Tutmasın Diye Teklif Etti"

Ortak evimiz ve çocuğumuz için bir vasiyetname hazırlatmak istedim. Noter 500 dolar isteyince erkek arkadaşım pahalı bulup "Şehir mahkemesinde evlenelim, daha ucuza gelir" dedi. Romantik olmadığı için reddettim.