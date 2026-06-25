Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, R.Y. isimli kişinin evlilik vaadiyle dolandırıldığı yönündeki şikâyeti üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, kendisini "L.A." adıyla tanıtan Azerbaycan uyruklu M.H.'nin mağdurdan yaklaşık 800 bin lira aldığı belirlendi.
YURT DIŞINA KAÇMA HAZIRLIĞINDAYDI
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda M.H., yurt dışına kaçma hazırlığındayken Erzurum'da yakalanarak gözaltına alındı.
ARACILIK YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayda aracılık yaptığı tespit edilen K.T.'yi de Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gözaltına aldı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.