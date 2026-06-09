Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Kanpur kentinde yaşanan sıra dışı evlilik, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bir adamın, eşinden boşandıktan sonra kayınvalidesiyle evlenmesi, ülkede günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

NİKAH BELGELERİYLE POZ VERDİLER

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, çiftin mahkeme nikahının ardından birbirlerinin boyunlarına çiçeklerden oluşan geleneksel evlilik kolyeleri taktığı ve nikah belgeleriyle kameraya poz verdiği görülüyor. Kısa sürede viral olan video milyonlarca kişi tarafından izlenirken, olay sosyal medya kullanıcıları arasında hararetli tartışmalara neden oldu. Kimi kullanıcılar çifte destek olurken kimi kullanıcılar ise çifti eleştiri yağmuruna tuttu.

KAMUOYUNDAN DESTEK BEKLEDİLER

Evliliklerini savunan çiftin, çevrelerinden ve kamuoyundan destek bekledikleri belirtildi.