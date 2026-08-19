Oyuncu çift Beril Pozam ve Ersin Arıcı, evliliklerinin ikinci yıl dönümünde hayatlarının en özel haberlerinden birini paylaştı. 19 Ağustos 2024'te nikâh masasına oturan çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla bebek beklediklerini açıkladı.

AŞKLARI DİZİ SETİNDE BAŞLADI

Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın aşkları, aynı projede yer aldıkları dönemde başlamıştı. Önce arkadaş olan ikilinin yakınlığı zamanla aşka dönüşmüş, çift ilişkilerini 2024 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

19 Ağustos 2024'te evlenen Pozam ve Arıcı, mutlu birliktelikleriyle magazin gündeminde yer almaya devam etti.

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDE BEBEK SÜRPRİZİ

Ünlü çift, evlilik yıl dönümlerinde yaptıkları paylaşımla takipçilerine büyük bir sürpriz yaptı. Beril Pozam ve Ersin Arıcı, bebeklerinin ilk ultrason görüntüsünü buzdolabına astıkları anı sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Çift, paylaşımın üzerine “Bizim olan her şey yaşıyor. İki yıldır ve ailemiz büyüyor” notunu düştü.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK YAĞDI

Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın bebek müjdesi kısa sürede büyük ilgi gördü. Çiftin paylaşımının ardından sanat dünyasından dostları ve takipçileri tebrik mesajları gönderdi.

İlayda Alişan, Afra Saraçoğlu ve Emre Altuğ'un da aralarında bulunduğu ünlü isimler, Pozam ve Arıcı'nın mutluluğunu paylaşarak çifti kutladı.

Bebeklerinin cinsiyeti ve doğum tarihiyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.