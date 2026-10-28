Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran olumsuz hava koşulları yürek yakan bir faciaya yol açtı. Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Vayvaylı köyü kırsalında meydana geldi.

HAYVAN OTLATIRKEN YILDIRIM İSABET ETTİ

Edinilen bilgilere göre, arazide küçükbaş hayvanlarını otlatan çobanların bulunduğu açık alana yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği çobanların yere yığıldığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, 29 yaşındaki çoban Horo Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yıldırım düşmesi sırasında yanında bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen diğer çoban ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDE GELEN ACI SON

Yaşamını yitiren Horo Özdemir'in, ailesinin geçimini sağlamak amacıyla Kilis’ten Kadirli’ye çobanlık yapmak üzere geldiği ve hayatını kaybettiği günün evlilik yıl dönümü olduğu öğrenildi. Talihsiz gencin acı haberi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Özdemir'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.