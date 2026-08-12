62 yaşındaki Donna ile 87 yaşındaki Raymond, Madrid’in Lavapiés semtindeki daireye 3 Ağustos’ta yerleşti. Eve ilk girdiklerinde oturma odasında kapıya doğru bakan bir cihaz gördüler. Üzerinde herhangi bir ışık yanmadığı için bunun devre dışı bir güvenlik cihazı olduğunu düşündüler ve üzerinde durmadılar.

YATAĞA DOĞRU ÇEVRİLMİŞTİ

Ertesi gün Donna şehri gezmek için dışarı çıkarken Raymond dairede kaldı. Bir süre sonra yatak odasının köşesinde yeşil ışığı yanıp sönen başka bir cihaz dikkatini çekti. Yaklaşık 10 santimetre uzunluğundaki cihazı incelediğinde bunun bir kamera olduğunu ve doğrudan yatağa doğru çevrildiğini fark etti.

Çifti asıl korkutan ayrıntı ise kamerayı bulduklarında dairede çoktan bir gece geçirmiş olmalarıydı. Durumu fark ettiklerinde büyük korku yaşadıklarını anlatan Donna, Raymond’ın kamerayı duvardan çıkararak yönünü duvara çevirdiğini söyledi. Kameranın herhangi bir görüntü kaydedip kaydetmediği ya da görüntülere birinin erişip erişmediği ise henüz bilinmiyor.

Çift 4 Ağustos’ta Airbnb ile iletişime geçti. Şirket daireyi hemen terk etmelerini istedi ancak saat 20.00 civarında olduğu için aynı gece başka bir konaklama yeri bulamadılar. Ertesi gün Madrid’in yaklaşık iki saat güneyinde başka bir yer ayarlayarak daireden ayrıldılar. Böylece uzun süredir planladıkları yıldönümü tatili yalnızca iki gün sonra yarıda kaldı.

İLAN PLATFORMDAN KALDIRILDI

Olayın ardından Airbnb, çiftin konaklama ve yeni rezervasyon masraflarını kapsayan tam para iadesi yaptı. Söz konusu evin ilanı da platformdan kaldırılarak olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Airbnb’nin kuralları, Nisan 2024’ten bu yana kiralanan evlerin iç mekânlarında güvenlik kamerası ve kayıt cihazı bulundurulmasını tamamen yasaklıyor. Cihazın kapalı veya bağlantısının kesilmiş olması da bu kuralı değiştirmiyor. Gizli kameralar ise hiçbir koşulda kabul edilmiyor ve ihlal tespit edilmesi halinde ilan ile kullanıcı hesabı platformdan kaldırılabiliyor.