KURDELE ESPRİSİ GERÇEK Mİ OLDU?

Çiftin nişanıyla ilgili ortaya atılan bir başka esprili detay da dikkat çekti. Daha önce bir arkadaşlarının nişan törenine katılan Itır Esen ve Engin Aykanat’ın burada kurdele yediği öne sürüldü.