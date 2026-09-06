Oyuncu Itır Esen ve menajer Engin Aykanat, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Yakınlarının katıldığı törende çiftin yüzüklerini oyuncu Çağatay Ulusoy’un taktığı iddia edildi.
EVDE SADE NİŞAN TÖRENİ
Itır Esen ve Engin Aykanat, ilişkilerini evlilik yolunda bir adımla taçlandırdı. Çiftin evinde düzenlenen nişan törenine aileleri ve yakın çevreleri katıldı.
Sade bir organizasyonla gerçekleşen törende çift, nişan yüzüklerini takarak evlilik yolunda ilk adımı attı.
YÜZÜKLERİ ÇAĞATAY ULUSOY MU TAKTI?
Nişan töreninin en dikkat çeken detaylarından biri ise yüzükleri kimin taktığı oldu. İddialara göre Itır Esen ve Engin Aykanat’ın yüzüklerini oyuncu Çağatay Ulusoy taktı.
KURDELE ESPRİSİ GERÇEK Mİ OLDU?
Çiftin nişanıyla ilgili ortaya atılan bir başka esprili detay da dikkat çekti. Daha önce bir arkadaşlarının nişan törenine katılan Itır Esen ve Engin Aykanat’ın burada kurdele yediği öne sürüldü.
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Ardından kendi nişanlarını yapan çift için bu durum, “Kurdeleyi yediler, sıra kendi nişanlarına geldi” şeklinde esprili yorumlara konu oldu.
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