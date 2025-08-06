

2022 yılında beraberliklerini evlilikle taçlandıran Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, geçen yıl ise kızları Mira Milena'yı kucaklarına almıştı. Mutlu evlilikleri parmakla gösterilen çiftin ilişkisine nazar değdi. Sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakan çift, boşanma iddialarını da beraberinde getirdi.

TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR

Aralarında kıskançlıktan dolayı gerginliğin çıktığı iddia edilen çiftten ilk atak Berk Oktay'dan gelmişti. Oktay, kızı Mira Milena'yı paylaşarak şu notu düşmüştü:

"Nefesim nereye kadar yetecekse, sadece senin için savaşacağım kızım...'

Ortaya atılan 'Evliliklerinde kriz var' iddiaları sonrası Berk Oktay paylaşımını kaldırmıştı. İkili arasında yaşanan bu gerginlikler sonrasında Yıldız Çağrı Atiksoy da kızının yüzünü ilk kez göstererek, "Cennet, evladının yüzüymüş...' notuyla paylaşım yapmıştı.

KRİZ SONRASI 'AİLE POZU'

Bu atışmaların arından ise 3 yıllık evli olan çift, sosyal medyadan birbirlerini takipleşmeyi bıraktı. Magazin gündemine bomba gibi düşen kriz iddiaları sonrası Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy'dan bu kez 'Aile poz' geldi.

KARŞILIKLI BARIŞ ADIMLARI ATILDI

Berk Oktay, kızı Mira Milena ile eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'u paylaşarak, 'Şükür sebebim, ailem' notunu düştü. Paylaşım sonrası Atiksoy'dan da karşı atak geldi. Takipten çıktığı Berk Oktay'ı tekrardan takibe aldı.