2022 yılında evlenen Selahattin ve Lara Paşalı çifti, bir süredir haklarında çıkan evlilik krizi iddialarıyla gündemdeydi. Bodrum’da objektiflere yansıyan mesafeli görüntüler söylentileri yeniden alevlendirirken, Selahattin Paşalı’nın sosyal medya paylaşımı iddialara yanıt niteliğinde oldu.

BODRUM’DAKİ GÖRÜNTÜLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Selahattin Paşalı, 2022 yılında Lara Paşalı ile hayatını birleştirmiş, çift aynı yıl kızları Leyla Pera’yı kucaklarına almıştı.

Nisan ayında evliliklerinde sorun yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme gelen çiftin, daha sonra aralarındaki problemleri geride bıraktığı konuşulmuştu. İkili, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilişkilerinin devam ettiğini göstermişti.

Geçtiğimiz ay Yunanistan’a tatile giden Selahattin ve Lara Paşalı, ardından Bodrum’a geçmişti. Çift, geçtiğimiz günlerde Ortakent’teki bir plajda görüntülenmişti.

PLAJDAKİ MESAFE YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Bodrum tatili sırasında yan yana görüntülenmeyen ve birbirlerine karşı mesafeli oldukları görülen çift hakkında yeniden “evliliklerinde kriz mi var?” yorumları yapılmıştı.

Sosyal medyada da konuşulan görüntülerin ardından Selahattin Paşalı’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

EŞİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu, Yunanistan tatilinde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımda eşi Lara Paşalı ile birlikte olduğu bir kareye de yer veren oyuncu, böylece son günlerde ortaya atılan iddialara karşı sessiz kalmadı.

Lara Paşalı ise eşinin paylaşımına kalp emojisiyle karşılık verdi.

Çiftin bu sosyal medya etkileşimi, evliliklerinde krizin devam ettiği yönündeki iddiaların aksine ilişkilerinin yolunda olduğuna dair bir mesaj olarak yorumlandı.