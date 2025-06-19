Instagram'da aaktif olan Nisha, hesabında iki takipçisinin kaybolduğunu fark etti ve bunu eşine bağladı. Kayıp takipçiler yüzünden çıkan sert tartışmanın ardından genç kadın evi terk ederek Hapur bölgesindeki Pilkhuwa’daki ailesinin yanına döndü.

'REELS ÇEKMEYE ZAMANIM KALMADI'

Pilkhuwa’daki kadın polis karakolu Hapur Mahila Thana’ya başvuran Nisha, “Eşim beni bulaşık yıkamak ve evi temizlemekle meşgul ettiğinden takipçilerim azaldı. Reels çekmeye zamanım kalmadı.” diyerek eşinden şikâyetçi oldu.

Karakol memuru Aruna Rai, şikayetin alındığını doğruladı; hem Nisha’nın taciz iddialarını hem de Vijendra’nın savunmasını dinleyen polis, çifte arabuluculuk yaparak danışmanlık sundu. Birkaç seansın ardından Nisha resmî şikayetini geri çekti.

Olağandışı gerekçesiyle bölge basınında büyük ilgi gören olayda, çiftin henüz uzun süredir evli olmadığı belirtildi. Yerel haberlere göre tartışma, Vijendra’nın işini kaybetmesine de yol açtı; Vijendra şu sıralar yeni bir iş bulmak için mülakatlara giriyor.

Yasal süreç son bulsa da çiftin kişisel ilişkilerindeki gerilim sürüyor; ikilinin hala ayrı yaşadığı ve medyaya konuşmayı reddettiği bildiriliyor.