'Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen oyuncularından Evliya Aykan, ilk 120 bölüm programda yer aldıktan sonra aniden ayrılık kararı almıştı.

Programdan ayrılmasının ardından 'Behzat Ç.'nin yeni sezonunda rol alan Aykan, 178. bölümle 'Çok Güzel Hareketler 2'ye geri dönmüştü.

Evliya Aykan, dönüşündeki en büyük etkinin seyirciyi özlemesi olduğunu söylemişti:

"Şunu fark ettim; seyirciyi çok özlüyorum, ekip olmayı çok özlüyorum. Bir coşku vardı sahneye çıkmadan önce. O müthiş bir heyecan veriyormuş."

Evliya Aykan şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Aykan konuk olduğu bir programda sevgilisi ile sosyal medyadaki fotoğraflarına çok yorum geldiğini söyledi.

"NE ŞANSLI ADAMSIN"

Asude Kızanlık ile aşk yaşayan Aykan sevgilisi ile pozlarına "Abla nasıl bir günah işledin de böyle bir şey oldu?", "Nasıl bir sevap bu?", 'Ne şanslı adamsın" gibi yorumlar yapıldığını dile getirdi.

Evliya Aykan'ın bu açıklamalarından sonra sevgilisini görenler şaşırdı.