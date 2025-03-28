Ekonomist Evren Devrim Zelyut uzun bir süredir hastalığı ile ilgili tedavi görüyordu. 43 yaşındaki Zelyut'un beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Yaklaşık 3 ay önce akciğer kanser teşhisi konulan Evren Devrim Zelyut, dün gece hayatını kaybetti.
Zelyut, 4 Mart’ta paylaştığı son mesajında şunları söylemişti:
"Değerli arkadaşlarım! Çoktandır sizlere yazamadım ama sizleri unutmak mümkün mü Tedavi görüyorum ve olumlu gelişmeler yaşıyorum. Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım. Yeniden güzel şeyler paylaşacağız. Hepiniz kalbimdesiniz.
Şimdilik hoşça kalın…"