2007–2010 yılları arasında yayınlanan 'Bez Bebek'te 'Yağmur' karakterini canlandıran Asena Keskinci'nin yıllar sonra eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında dile getirdiği iddialar şok etkisi yaratmıştı.

Keskinci; çocuk yaşta sette fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını, saçının çekildiğini, sigara dumanının yüzüne üflendiğini, "annenle baban boşanıyor, seni diziden attırırsam sokakta kalırsınız" gibi sözler duyduğunu öne sürmüş ve yıllar içinde Evrim Akın ile babası arasında bir ilişki başladığını ve Akın'ın hayatına "üvey anne" olarak girdiğini iddia etmişti.

Oyuncu Zeynep Gülmez, dizinin makyöz Arzu Yurter, yönetmen Şahin Yiğit ve daha birçok kişi Evrim Aklın'la ilgili yaşadıklarını anlatmış Asena Keskinci'ye destek vermişti.

Bu iddialar üzerine Evrim Akın ağlayarak yaptığı açıklamada kendisine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille yalanlamıştı.

EVRİM AKIN İLE YOLLAR AYRILDI

Yaşanan tartışmaların ardından Kanal D, Evrim Akın ile yollarını ayırdı. Programın hem adı değişti hem de yeni sunucusu belli oldu.

'Evrim Akın ile Ev Gezmesi'ni bundan böyle magazin habercisi Asiye Acar sunacak. Yapım 'Pazar Gezmesi' adıyla artık ekranlarda olacak.