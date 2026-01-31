Oyuncu Evrim Alasya, İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Alasya, oyuncular için hayatın çok sert olduğunu açıkladı ve ekledi:

"Çünkü mesleğe başladığınız andan itibaren sürekli bir denenme durumundasınız. Oyuncu seçmelerine gidiyorsunuz. 'Çok güzel oynadın ama olmadı' diyorlar. Çok hırpalayıcı bir şey. Sürekli onaylanmadığın ve beğenilmediğin duygusuyla besleniyorsun. Sürekli değersiz hissediyorsun. Bu 20’li yaşların başında başlıyor. Psikolojinin orada sağlam kalması çok zor. Sektöre girdikten sonra da zorbalanıyorsun. Herkes sana istediği gibi konuşabiliyor. Bunu kaldırmak psikolojik olarak zor. Ben de çok hırpalandım. İstanbul'un çok cefasını çektim. Birçok meslektaşım gibi."

Oyuncu, 3 sene işsiz kaldığını da söyledi:

"Ayakta kalabilmek için çok ciddi bir mücadele vermeniz gerek. Aynanın arka tarafında zorlu bir hayat var. Biraz tiyatroyla hayatımı idame ettirdim. Pandemide tiyatro da bitti. O zaman İzmir’de annemin evine dönmeyi düşündüm. Bu kararı aldığım hafta içinde yeni dizi teklifi geldi. Ondan sonra başka bir şey oldu hayatım."

Evrim Alasya, güçlü kadın imajının ilişkilerde sıkıntılı bir şey olduğunu belirtti:

"Kadın erkek ilişkilerinde dengeyi bozan bir şey de. Ölçü kaçınca her şey bozuluyor. Eskiden kadın evlendiği zaman bir şeyin içinde var olabiliyormuş. Kadın çalışma hayatına girince o denge bozulmaya başladı. İkisinin ortası olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu biraz erkeği ezmeye dönüyor. Kimse ezilmesin. Erkek de kadın da çok güzel bir varlık."

"EVLİLİK İNSAN DOĞASINA AYKIRI"

Evrim Alasya, "Evlilik insan doğasına aykırı" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Herkesin kendi alanı olması gerek. Evlilikte bu imkânsız herhalde. Genel olarak gözlemim insanların aynı evin içinde mutsuz bir hale dönüşmesi. Anne babalarımız evliliklerini sürdürdüler. Fakat bizim jenerasyonun çoğu boşandı. Bizim jenerasyonda travmatik bir şey var. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Evlilik doğamıza uygun olsaydı bu kadar insan patır patır boşanmazdı. Tabii ki sevdiğin insanla birlikte yaşamak dünyanın en güzel şeyi. Buna karşı değilim ama uzun süreli aynı evin içinde yaşam zor. Bazen insanların nefes alma alanlarının olması gerektiğini düşünüyorum."

"ANNELİK DÜRTÜM OLMADI"

Evrim Alasya, "“Çocuk istemiyorsun ama kalemin bir adamla berabersin ve istedi. O zaman bu konu tartışmaya açık mı kapalı mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tabii tartışmaya açık. Ama çocuk çok büyük bir sorumluluk. O sorumluluğu hiçbir zaman gözüm yemedi. En verimli çağlarımda çocuk yaparsam bir daha hayata geri dönemezmişim gibi hissettim. Öyle bir dürtüm de hiçbir zaman olmadı. Sonuçta ne olursa olsun çocuk, anne ile büyüyor. Kendimi çok yoracak kadar önemserdim. Ayrıca çocuk büyüdüğünde tek başına dışarı çıkmak isterse gerçekten deliririm. Onu bırakmazdım. Biraz da bunun etkisi var."

Evrim Alasya iki yıldır meslektaşı Kerem Alışık ile aşk yaşıyor.